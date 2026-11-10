La Expo Eldorado 2026 confirmó cuatro días de música y espectáculos en tres escenarios

La feria se realizará del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en la Costanera Eduviges Markovics. Habrá una amplia programación artística y cultural, además de stands comerciales, emprendimientos y propuestas gastronómicas.

martes 10 de noviembre de 2026 | 12:28hs.

La Expo Eldorado 2026 ya tiene definida su grilla de espectáculos para las cuatro jornadas que se desarrollarán del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en la Costanera Eduviges Markovics. Desde el municipio dieron a conocer la programación artística, que incluirá músicos, bandas, grupos de danza y artistas locales y regionales.

Conocida como la Feria a Cielo Abierto más grande de Misiones, la propuesta contará con actividades simultáneas en tres espacios. Los espectáculos se distribuirán entre el Anfiteatro Carlos Acuña, el Patio de Comidas y el Paseo Gastronómico.

La programación comenzará el jueves 12 con las presentaciones de Intercolegiales, Coembotá, Nueva Generación, Los Chukaros, Fabián Meza, Lira, Vera Dúo y Los 33 en el anfiteatro. En el Patio de Comidas actuarán DJ Electra, Analía Gauler, Grupo Nocturna, Golden, Lucas y Banda, mientras que en el Paseo Gastronómico estarán Pequeños Gigantes, Sofía y Chino y Banda Grupo Azul.

El viernes 13, el escenario principal recibirá a Herencias de Mi Tierra, Nuestro Canto, Gringo Barreto, Doble 5, Grupo La Previa y 7 Lunas. En el Patio de Comidas se presentarán Brenda Chamorro, Constanza Zappelli, Carina La Estrellita y Estación 13. Por su parte, el Paseo Gastronómico tendrá las actuaciones de A-Street Servan, Grupo Carmont, Steel Rock y Pogo.

La jornada del sábado 14 contará con Mixdance Studio, Nueva Generación, Ruleta, Roma 9/17, JAF, Cristian y La Ruta en el Anfiteatro Carlos Acuña. En el Patio de Comidas actuarán Novo Axe, Grupo Viral, Bate Coração, Cris Kaiser, Luciano y su Grupo. En tanto, Gerardo Castillo, Maga Madrita, Banda Mix y Leo y su Grupo integrarán la grilla del Paseo Gastronómico.

El domingo 15 será el cierre de la feria, con las presentaciones de Studio Like Dance, Escuela de Danzas Juana Azurduy, Grupo Antares, 4D Copa, Tche Marotos y Roberto Edgard Volcán y sus Amigos de la Cumbia Retro 90 en el anfiteatro.

Además, en el Patio de Comidas estarán Chitata, Alma Norteña, Confluencia Chamamecera, La Quarta y Maxi La Escala. El Paseo Gastronómico tendrá como protagonistas a Mónica Garcete, Víctor Martínez y su Banda, Escalera 10 y Chinorock.

Además de la propuesta artística, durante las cuatro jornadas habrá stands de empresas, industrias, comercios, emprendedores y artesanos. También se instalarán numerosos puestos gastronómicos con distintas alternativas de comidas para quienes recorran la feria.