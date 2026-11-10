Por bajos precios y poca rentabilidad, más yerbateros venden sus chacras y emigran a Brasil

Advirtieron que el deterioro de las condiciones de producción profundizaron la crisis del sector. Un productor de Jardín América cuestionó la falta de respuestas políticas y sostuvo que muchos trabajadores rurales recurren a changas para sobrevivir.

martes 10 de noviembre de 2026 | 11:53hs.

La visita del Papa León XIV a Argentina permitió que diferentes sectores populares y productivos expusieran, una vez más (pero esta vez ante los ojos del mundo), las dificultades que atraviesan en su cotidianidad. La crisis de la actividad yerbatera también llegó hasta el máximo pontífice, después de que cinco asociaciones yerbateras elevaran una carta manifestando la situación económica y productiva: "nos duele en el alma advertirle que hoy, ese mate entraña una inmensa injusticia”, describen en el documento.

Claudio Hacklander, productor de Jardín América y ex miembro del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), advirtió que el sector atraviesa una situación límite, con chacras que quedan sin mantenimiento por falta de dinero para solventarlo, productores que ponen sus propiedades en venta y trabajadores rurales que emigran a Brasil para conseguir ingresos.

Para el yerbatero, el reconocimiento del Papa también debería interpelar al gobierno nacional, que, según cuestionó, no dimensiona la importancia económica y cultural de las principales producciones nacionales. “Eso es para que nuestra dirigencia política se dé cuenta de la importancia que tienen los productos emblemáticos de Argentina. Uno de ellos es el mate, pero nuestra dirigencia mira para otro lado y trata de meterle mano para hacerle daño a estos sectores”, reprochó.

En esa línea, apuntó contra la desregulación del Inym y cuestionó que otros espacios de la oposición no hayan impulsado medidas para revertir sus efectos. “¿Por qué se jacta nuestra dirigencia política de que la desregulación fue un éxito? ¿Y por qué el resto de la dirigencia política no hace nada para contrarrestar esto y volver a tener un sector pujante como siempre lo fue la yerba mate en la provincia de Misiones y el norte de Corrientes?”, se planteó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Vender las chacras para subsistir

Para el productor, el problema dejó de ser una dificultad coyuntural para convertirse en una amenaza directa sobre la continuidad de las unidades productivas. En esa línea, Hacklander advirtió que en los últimos meses aumentó la cantidad de chacras ofrecidas a la venta, una situación que representa una pérdida de capital productivo para Misiones.

“Estamos en una crisis que, si esto no se revierte pronto, va a ser terminal para muchísimos productores. Si se ponen a mirar en las páginas de compra y venta, ven chacras en venta en toda la provincia y de diferentes superficies”, señaló.

Como ejemplo de estas dificultades, compartió su propia experiencia y decisión familiar de abandonar la chacra durante todo un año, ante la falta de rentabilidad y los bajos precios a cambio de la materia prima.

Según describió, en 2024 pudo realizar la limpieza con trabajadores contratados y obtener un pequeño excedente. Al año siguiente, solo la familia asumió las tareas para reducir los gastos y consiguió conservar algunas ganancias.

Sin embargo, “este año directamente ni haciéndolo nosotros recuperábamos siquiera el valor del combustible invertido. Entonces dejamos abandonado el yerbal: este año no se hizo absolutamente nada, ningún tipo de trabajo de mantenimiento ni mucho menos, porque realmente no vale la pena poner plata sobre algo que te va a llevar a fundirte”, lamentó.

“Terminás vendiendo las máquinas, el auto, lo que sea y después la chacra. Eso no tiene sentido realmente. Lamentablemente llegamos a una situación límite donde hoy el productor no tiene forma de salir del apriete en el que estamos”, amplió.

La falta de rentabilidad también obliga a buscar ingresos fuera de la actividad. Hacklander contó que, en su caso, recurrió a trabajos ocasionales para terceros y que otros productores conocidos debieron trasladarse a Brasil para realizar trabajos esporádicos y changas.

En ese escenario, según contó, tampoco es rentable apostar a otra producción. “No hay una actividad que sea rentable. La ganadería por ahí es la única que hoy tiene su ganancia, si se quiere, pero el resto realmente estamos en una situación caótica donde no se sabe qué hacer", describió.

Reclamo por falta de respuestas políticas

Hacklander también cuestionó que la dirigencia política no haya intervenido cuando todavía existían mayores posibilidades de evitar el deterioro actual. Recordó que durante la pandemia la actividad yerbatera continuó funcionando mientras otros sectores permanecían paralizados y generó un movimiento económico importante para la provincia.

“El momento para tomar decisiones ya era hace un par de años. Había que trabajar para ayudar a que este sector se mantenga pujante y tenga realmente la injerencia económica que siempre tuvo en la provincia. El claro ejemplo fue la pandemia, cuando todas las actividades estaban paradas y la nuestra seguía trabajando, con un resultado económico muy importante que sostuvo a Misiones”, remarcó.

“La gran mayoría está tratando de hacer lo menos posible y lo indispensable para mantenerse, no pensando en producir para crecer porque no hay movimiento. Lo peor del caso son los pagos con cheques y esos cheques en muchos casos terminan rebotando”, explicó.

En ese contexto, consideró que el reconocimiento del Papa al valor de la yerba mate adquiere especial relevancia porque proviene de alguien que no creció en una región donde el consumo de mate forma parte de la vida cotidiana. “Es llamativo que una persona que no tiene la idiosincrasia de haber crecido en esta zona donde se consume tanto mate, hable de una infusión que es representativa de la Argentina, y nuestra dirigencia no lo ve. Realmente es lamentable”, expresó.

“El Papa viene justamente como mensajero de la paz y buscando ayudar a los desposeídos, y la sociedad argentina está quedando desposeída realmente y en una situación límite. No sé cómo va a terminar todo esto”, auguró.