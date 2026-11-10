El paso fronterizo de San Javier continúa cerrado por la crecida del río Uruguay

La Prefectura Naval informó que el nivel del río alcanzó los 7,20 metros este martes a las 8 y se mantiene estacionado. Por el momento, el único cruce internacional habilitado en la zona es el de El Soberbio.

martes 10 de noviembre de 2026 | 8:31hs.

El paso fronterizo internacional de San Javier permanece cerrado este martes debido a la situación hídrica del río Uruguay, cuyo nivel alcanzó los 7,20 metros a las 8, según el último reporte de la Prefectura Naval Argentina. De acuerdo con el informe de la Prefectura San Javier, la altura del río se encuentra estacionada, aunque continúa el seguimiento de su comportamiento ante la crecida. En este contexto, las autoridades informaron que el cruce internacional de San Javier permanece inhabilitado y que, por el momento, el único paso fronterizo habilitado es el de El Soberbio. La situación requiere mantener la atención sobre la evolución del río Uruguay y las condiciones de navegabilidad y circulación en los sectores fronterizos.

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