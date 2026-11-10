Misiones tendrá un martes cálido y sin lluvias, con máximas de 30 grados

La jornada se presentará con buenas condiciones meteorológicas en toda la provincia, cielo algo nublado y un leve ascenso de las temperaturas. Los registros térmicos oscilarán entre los 15 y los 30 °C.

martes 10 de noviembre de 2026 | 7:40hs.

Misiones tendrá este martes una jornada con buen tiempo, temperaturas agradables durante las primeras horas y un progresivo ascenso térmico hacia la tarde, cuando se espera que los valores máximos alcancen los 30 °C en Posadas. De acuerdo con el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, las condiciones se mantendrán estables en todo el territorio provincial, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, la mínima provincial se registrará en San Pedro, con 15 °C, mientras que la máxima llegará a los 30 °C en la capital misionera. Por otra parte, los vientos soplarán predominantemente del noreste, con velocidades de entre 4 y 26 kilómetros por hora, de intensidad leve a moderada. De esta manera, se espera un martes con condiciones favorables para las actividades al aire libre y sin lluvias previstas en Misiones.

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