León XIV viaja a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y cerrará el día con jóvenes en Palermo

El papa León XIV cumplirá este martes su tercera jornada de actividades en Argentina con una agenda que incluye una celebración religiosa en la provincia de Córdoba, un encuentro con obispos y clérigos y una vigilia con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires.

martes 10 de noviembre de 2026 | 7:07hs.

El papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre con su primera visita oficial a la Argentina y tendrá una jornada marcada por actividades pastorales y encuentros multitudinarios en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

El Sumo Pontífice partirá desde Buenos Aires a las 7.30 con destino a Córdoba, donde está previsto que a las 10 presida una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Se espera una importante convocatoria de fieles que llegarán desde distintos puntos del país para participar de la celebración.

Luego, a las 15.15, León XIV encabezará un encuentro con obispos y clérigos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en la capital cordobesa. Finalizada esa actividad, emprenderá el regreso a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55 y su arribo a la capital se estima alrededor de las 18.

La jornada concluirá a las 20.15 con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Se trata de uno de los encuentros que genera mayor expectativa dentro de la agenda papal.

Un amplio operativo de tránsito en Córdoba

La llegada del Papa también motivó la implementación de un importante operativo de seguridad y tránsito en Córdoba, con cortes totales y parciales, desvíos y restricciones de estacionamiento en distintos sectores de la ciudad.

Las primeras interrupciones alcanzan los accesos desde el oeste, especialmente la autopista Córdoba-Carlos Paz, la ruta provincial C-45 y la avenida Circunvalación, en las inmediaciones de FAdeA.

Desde las 7 de este martes quedará cerrado al tránsito vehicular el corredor papal, que comprende las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón. El recorrido continuará desde la Escuela de Aviación Militar hacia el centro, por avenida Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta el Arzobispado y la Catedral.

Además, las autoridades dispusieron que el transporte urbano de pasajeros sea gratuito durante el lunes y el martes. Recomendaron evitar las zonas afectadas, retirar los vehículos estacionados antes del inicio de las restricciones y consultar los desvíos a través de los canales oficiales.

En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires también se implementarán cortes sobre la autopista Illia para facilitar el traslado del Sumo Pontífice hacia el Aeroparque, en el marco de una jornada que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con fieles.