Emoción y esperanza entre los peregrinos que viajan para encontrarse con el papa León XIV

Familias, matrimonios y comunidades religiosas se preparan para participar de las actividades del Sumo Pontífice. Entre los viajeros hay niños que lo verán por primera vez, integrantes de comunidades de personas sordas y fieles que esperan un mensaje de paz, inclusión y esperanza.

martes 10 de noviembre de 2026 | 8:20hs.

Fotos: María de Perini

La visita del papa León XIV despierta una profunda emoción entre los fieles que se preparan para participar de sus actividades en Argentina. Desde distintos puntos del país, familias y comunidades religiosas organizan sus viajes con la ilusión de encontrarse con el sumo pontífice y escuchar su mensaje.

Fueron alrededor de 60 las personas que desde temprano se hicieron presentes en el Paseo La Terminal. Bolsas de agua en mano, mochilas, silletas, bolsas de dormir y la alegría intacta. El itinerario prevé que esta medianoche lleguen a Luján, allí hacen una vigilia y a la mañana temprano, la mayoría de ellos, emprenderán una peregrinación de 5 kilómetros hasta la Basílica para escuchar de primera mano el mensaje de León XIV, en esta visita papal que no sucedía desde hace 39 años.

Se trata de grupos de varias comunidades católicas, entre ellas, de la Catedral San José, la Parroquia San Cayetano, Parroquia San Roque González de Santa Cruz, del barrio A-4, Santa Rita, docentes ahí del Instituto Fátima, capilla San Lorenzo y Santos Mártires.

Entre los peregrinos están los niños Zaira y Mateo, dos primos que viajarán acompañados por sus madres y que vivirán por primera vez la experiencia de ver a un Papa. "Me siento emocionado porque es nuestra primera vez que vamos a ver al Papa", contó uno de los chicos, mientras que su primo expresó que siente "como que baje el Espíritu Santo acá abajo".

Con una bandera en sus manos y mucha expectativa por el encuentro, los pequeños también compartieron qué esperan escuchar del Santo Padre. "Por la familia, por la salud de todas las familias", respondieron al ser consultados sobre el mensaje que les gustaría recibir.

La emoción también atraviesa a las comunidades religiosas que se sumarán a las actividades. Carmen Destefani y Juan Martínez, un matrimonio que forma parte de la comunidad de la Catedral y acompaña a la comunidad de San Cayetano, viajarán para encontrarse con León XIV junto a otros fieles.

En ese grupo participan integrantes de la comunidad de Sordos Católicos, que asisten habitualmente a las celebraciones religiosas de la Catedral. "Buscamos siempre la accesibilidad", explicó Carmen -que es intérprete de lengua de señas- al referirse al acompañamiento que realizan y a la posibilidad de que las personas sordas también puedan participar de este acontecimiento.

Según contaron, la inquietud de sumarse al viaje surgió de los propios integrantes de esa comunidad, que querían vivir de cerca la experiencia de encontrarse con el Pontífice.

Respecto de las expectativas por su presencia, señalaron que esperan un mensaje de esperanza. "Primero, la esperanza de un cambio nuevo para el país, pero también un mensaje para la Iglesia argentina y, en particular, para cada uno de nosotros", expresaron.

Otra historia que refleja el significado de esta visita es la de José, que con su esposa, también Sorda, viajarán por primera vez para ver al Papa. A través de Carmen, que hizo la interpretación de su mensaje, manifestó su felicidad por la posibilidad de vivir una experiencia que considera única y su deseo de encontrarse cara a cara con León XIV.

El hombre expresó además que siente una especial admiración por la sonrisa del sumo pontífice. Según transmitieron, esa expresión le genera alegría y fuerza. También espera que el Santo Padre pueda llevar un mensaje de reconocimiento e inclusión para las personas sordas.

"Que pueda ayudar el Santo Padre a todos los sordos para que los consideren, para que tengan trabajo, para que estén bien, tranquilos", fue el pedido que transmitió.

Por su parte, Dalia Sánchez, compartió que siente una emoción muy grande porque es la primera vez que presenciará una misa de un Papa. "Acompañar, acompañar nuestra fe, nuestro corazón. Creo que fuimos llamados cada uno de los que vamos, y bueno, traer toda esa esperanza, todo ese amor, todas esas palabras que no nos dirá justamente mañana nuestro Santo Padre", dijo.

Hola, me llamo Paola, eh vamos con la con la comunidad de la Iglesia Catedral, todos juntos como hermanos acá, eh yendo a visitar a al Papa, a Luján, así que sentimos una emoción muy grande y estamos bendecidas por la hermosa oportunidad que tenemos de poder ir a ver a al Santo Padre.

Silvia y Paola también estaban ansiosas por el viaje y desearon que sea de "comunión y de amor entre todos". "Voy con mucha emoción y alegría al encontrar algo que no sé lo que será, pero que es muy grande y a escuchar lo que el Papa nos viene a decir, a traernos esperanza y alegría que nos falta en estos momentos", compartió Silvia.

En el caso de Norma García, es el tercer Papa al que verá: lo vió a Juan Pablo II en Corrientes, a Francisco en Asunción y ahora será el turno de León XIV en Luján. "Una gran gran emoción que vamos a tratar lo más posible de ensanchar nuestro corazón para traer todas las gracias que trae para nosotros, para nuestro país, para el mundo entero", consideró.

Silvia Pawluszek también tuvo la posibilidad de conocer a Francisco e intercambiar unas palabras con él, un recuerdo que "queda en la memoria durante toda tu vida".

"Considero que es un honor para todo católico escuchar y estar presente en una misa donde él va a derramar tantas gracias sobre nuestro país, sobre cada uno de sus habitantes. Esperando que derrame sus gracias sobre cada uno de los argentinos y debe ser que tenía que venir en este momento porque es toda obra de Dios", remarcó.

Así, entre banderas, viajes familiares y expectativas compartidas, los peregrinos se preparan para vivir un encuentro que trasciende lo religioso. Para muchos será la primera oportunidad de ver de cerca a un Papa, mientras que otros esperan que sus palabras representen un impulso de esperanza, inclusión y fraternidad.