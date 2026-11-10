Passalacqua aplicó un cambio de titular en la Subsecretaría de Trabajo de Misiones

El gobernador le aceptó la renuncia de Verónica Derna y designó a Jorge Ratier Berrondo al frente de esta oficina del Ministerio de Trabajo.

martes 10 de noviembre de 2026 | 8:14hs.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aceptó la renuncia de Verónica Derna como subsecretaria de Trabajo y designó en su lugar a Jorge Ubaldo Ratier Berrondo. Ambos decretos fueron tambièn refrendados por la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, y publicados en el Boletín Oficial de Misiones de este martes.

Con uno se acepta la renuncia de Derna al cargo de subsecretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo, para el que había sido designada por el Decreto 23/2024.

Pero no es la única renuncia de Derna que figura en el Boletín, porque la ex funcionaria estaba registrada como agente del Estado de categoría 24 en el Ministerio de Ecología, lugar al que también hace efectiva una renuncia. Derna es abogada, notaria y mediadora, y fue diputada nacional hasta 2019.

Antes de asumir en la provincia encabezó la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo de la Nación, cargo que dejó cuando el nuevo gobierno nacional decidió reemplazarla durante su primer mes de gestión.

Con un segundo decreto publicado se nombra a Ratier Berrondo en el cargo de Subsecretario de Trabajo de Misiones, sin hacer consideraciones al respecto.

Ratier Berrondo fue diputado provincial del PRO y presidente de ese partido en Misiones. Se alejó de ese espacio en 2023 por desacuerdos con las internas nacionales. El relevo se suma a una serie de movimientos en la cartera laboral. A fines de septiembre, el Gobierno provincial había designado nuevas autoridades en áreas del Ministerio de Trabajo y Empleo, dentro de una etapa de actualización institucional.