Misiones obtuvo el 55% de sus recursos de origen provincial y destinó gran parte a educación y salud

La Cuenta General del Ejercicio 2025, aprobada por el Tribunal de Cuentas, detalló la procedencia de los fondos y las áreas que concentraron las mayores partidas. El balance también expuso un déficit financiero de $313.184 millones pero con un resultado de caja superavitario, es decir, que el capital ingresado el año pasado alcanzó para cubrir los pagos efectuados.

martes 10 de noviembre de 2026 | 8:57hs.

Imagen ilustrativa, generada con inteligencia artificial.

Los recursos de origen provincial representaron poco más del 55% de la recaudación presupuestaria de Misiones durante el 2025, mientras que los de jurisdicción nacional aportaron el 44,26%. El peso que cada caja tuvo en el ejercicio financiero de la provincia formó parte del análisis exhaustivo que realizó el Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Ejercicio 2025, documento que fue aprobado la semana pasada.

El relevamiento también identificó los principales destinos del gasto público. Cultura y Educación concentró el 19,05% de las erogaciones comprometidas, mientras que Salud representó el 16,24%. Otros rubros con una participación significativa fueron Administración General, con el 13,33%, y Bienestar Social, con el 12,68%.

La categoría de “Otras erogaciones” encabezó la distribución, con el 24,32%, aunque incluye conceptos como amortizaciones de deuda y erogaciones figurativas.

En cuanto al origen de los fondos, los recursos provinciales estuvieron integrados principalmente por la recaudación de impuestos, entre ellos Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de ingresos no tributarios. Por su parte, los recursos nacionales correspondieron principalmente al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y al financiamiento educativo.

El informe también discrimina los organismos con mayor participación en los compromisos presupuestarios. Dentro de la administración central, las Obligaciones a cargo del Tesoro concentraron el 55,09%, seguidas por el Ministerio de Hacienda, con el 9,22%; el Ministerio de Gobierno, con el 8,78%; y el Ministerio de Salud Pública, con el 5,68%.

Entre los organismos descentralizados, el Consejo General de Educación reunió el 49,62% de los compromisos, seguido por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spepm) con el 16%. En los organismos comprendidos en el artículo 9 de la Ley VII – N° 103, el Instituto de Previsión Social (IPS) concentró el 49,46% y el Parque de la Salud, el 30,23%.

El resultado de las cuentas provinciales

Más allá de la distribución de los fondos, el balance general determinó que Misiones terminó el 2025 con un déficit financiero de $313.184.637.396, es decir, que los recursos que ingresaron a lo largo del año no alcanzaron para cubrir los compromisos de pago asumidos. La administración provincial registró recursos por $2,93 billones y compromisos de gastos por $3,45 billones. La diferencia, luego de los ajustes por financiamiento y remesas entre organismos, arrojó un resultado negativo.

Por otro lado, el resultado de caja mostró un superávit de $126.700 millones, porque contempla los gastos efectivamente pagados. A su vez, el análisis de la situación financiera al cierre del año, que compara disponibilidades y obligaciones pendientes, arrojó un déficit de $461.674 millones.

La Sentencia 826/2026 TC aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2025 sin observaciones, de acuerdo con lo resuelto por los integrantes del Tribunal de Cuentas.

La motosierra que atravesó provincias

Los recursos que la Nación transfiere a las provincias por coparticipación federal vienen de meses de retrocesos, en algunos períodos con leves repuntes. Solo en noviembre del 2025, esas transferencias fueron un 5,1% menos que en el mismo mes del 2024.

En ese mes, Msiones fue una de las jurisdicciones menos perjudicadas, con una disminución del 2,6% en las transferencias de Recursos de Origen Nacional (RON), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Sin embargo, tal situación también repercutió en los fondos disponibles para el desarrollo y ejecución de políticas públicas. De acuerdo a la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, la mayoría de las provincias debió ajustar sus gastos respecto a 2023: en el caso de Misiones, la provincia redujo un 10,3% sus fondos.