Visita del Papa: el obispo de Oberá compartió la misa en la Catedral y la cena con León XIV

Monseñor Damián Bitar participó de la misa en la Catedral Metropolitana y por la noche asistió a la cena en la Casa Arzobispal. En la previa de la vista del Santo Padre, destacó que “más que verlo, hay que recibirlo en el corazón”. Sus encuentros previos con Juan Pablo II y Francisco.

martes 10 de noviembre de 2026 | 11:22hs.

Son horas intensas y que serán inolvidables para el obispo de la diócesis de Oberá, Damián Santiago Bitar, quien participa activamente de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.

Ayer, Bitar participó de la misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, y por la noche compartió la cena del Santo Padre con los obispos argentinos, evento que se realizó en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires, cerrando lo que fue la agenda del segundo día.

En una entrevista previa a la llegada del Pontífice, el obispo compartió tres recomendaciones que también transmitió a la comunidad diocesana de Oberá mediante una carta: recibirlo, escucharlo y leer sus mensajes.

“Más que verlo, hay que recibirlo en el corazón”, sostuvo, al tiempo que subrayó que lo importante no es solamente estar cerca del Papa o participar de una celebración, sino acogerlo como “padre, pastor, amigo y hermano”.

Como segunda actitud, propuso escuchar directamente las palabras del Santo Padre, aprovechando las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación y las redes para acceder a sus mensajes sin intermediarios.

Además, señaló la importancia de “leer posteriormente sus homilías, discursos y enseñanzas”. Consideró que ese ejercicio permitirá profundizar sus palabras y llevarlas a la vida personal, las comunidades parroquiales y las familias.

El recuerdo de la visita de Juan Pablo II

Bitar también participó en la visita de Juan Pablo II a Córdoba, hace casi 40 años, cuando se desempeñaba como diácono y tuvo la oportunidad de servir en el altar durante la misa celebrada el 8 de abril.

“Yo tenía 24 años, ya era diácono y faltaban algunos meses para ordenarme sacerdote. Con el carisma y el arrastre que tenía Juan Pablo II, indudablemente que, como joven recién consagrado, uno vivió aquella visita con una emoción a flor de piel muy grande”, recordó.

En ese contexto, señaló que la visita de León XIV representa una oportunidad para renovar la experiencia de encuentro con el sucesor de Pedro, aunque consideró importante comprender su verdadero sentido pastoral.

En tanto, ya como obispo, también tuvo la posibilidad de viajar para reunirse con el Papa Francisco.