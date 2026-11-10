Alem: detuvieron a un hombre acusado de agredir y quemarle los pies con cigarrillos a su pareja embarazada

Según trascendió, la víctima logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a sus familiares. Presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos en ambos pies, hematomas y escoriaciones en el cuello; permanece internada y fuera de peligro en el Hospital Madariaga de Posadas.

martes 10 de noviembre de 2026 | 10:01hs.

Lucas B. de 23 años fue detenido en las últimas horas, acusado de agredir físicamente a su pareja embarazada, a quien además le habría provocado quemaduras en ambos pies con cigarrillos. La víctima logró escapar de su agresor para pedir ayuda. Actualmente, la joven se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internada en el Hospital Madariaga de Posadas, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas y contención psicológica.

Fuentes policiales dieron a conocer que tomó conocimiento de lo sucedido en sábado por la tarde, en momentos que la víctima aprovechó que el sujeto no se encontraba en la vivienda para huir y pedir ayuda a sus familiares.

Ya a salvo, fuera de su vivienda, contó su padecimiento y decidió realizar la denuncia formal. El médico de turno en su examen médico, constató quemaduras y hematomas en ambos pies, compatibles con lesiones provocadas por cigarrillos, además de escoriaciones en el cuello. Ante este cuadro y considerando que la mujer cursa un embarazo, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad de Posadas para realizar estudios complementarios.

A partir de la denuncia, la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem inició las actuaciones correspondientes y dio intervención al Juzgado de Instrucción Nº5, que ordenó la ubicación y detención del acusado en el marco de una causa caratulada como lesiones calificadas.

Finalmente, la detención se concretó cerca del mediodía del lunes 9 de noviembre, en el barrio Janssen de Leandro N. Alem, luego de que efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VI localizaran a Lucas B. (23).

Tras identificarlo, el hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Por su parte, la víctima continúa bajo observación médica en el Hospital Madariaga, fuera de peligro y acompañada por sus familiares, mientras recibe tratamiento por las lesiones que, según la investigación, le habría provocado el acusado.