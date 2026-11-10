San Vicente: automovilista alcoholizado chocó a un motociclista, se dio a la fuga y terminó volcando

El conductor, de 46 años, registraba 2,75 gramos de alcohol por litro de sangre y fue detenido tras protagonizar despistar y volcar el vehículo en que se movilizaba.

martes 10 de noviembre de 2026 | 9:05hs.

Un automovilista identificado como Ramón C., de 46 años, fue detenido por la Policía de Misiones tras protagonizar un siniestro vial sobre la ruta nacional 14, en San Vicente, darse a la fuga y luego despistar y volcar a unos nueve kilómetros del lugar del primer impacto. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,75 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 20:45, a la altura del kilómetro 981 de la ruta nacional 14. Por circunstancias que se encuentran bajo investigación, colisionaron una motocicleta Motomel Skua 150, conducida por Cristian Omar Ramón S. (32), y un Renault Symbol, al mando de Ramón C. (46).

Tras el impacto, el conductor del automóvil continuó su marcha y, al llegar al kilómetro 990 de la misma ruta, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando.

Como consecuencia del siniestro, el motociclista sufrió escoriaciones en los miembros inferiores, mientras que el automovilista presentó una fractura de clavícula izquierda. Ambos fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

Durante las actuaciones, los efectivos establecieron que Ramón C. registraba 2,75 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el resultado del motociclista dio negativo.

Finalmente, personal de la Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico de San Vicente procedió a la detención del automovilista y a la retención de su vehículo, por infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Se labraron las actuaciones correspondientes.