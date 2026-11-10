Denuncian trabajadores rurales sin registrar e incumplimientos salariales en Misiones

En operativos conjuntos, Uatre y el Renatre relevaron irregularidades en distintos establecimientos de la provincia. También constataron falta de ropa y elementos de protección, además de horas extras no pagadas como tales.

martes 10 de noviembre de 2026 | 10:08hs.

Pagos en especie, $36.000 pesos por día y jornadas dobles no reconocidas fueron algunas de las situaciones que se detectaron y denunciaron el último fin de semana en establecimientos rurales de Misiones.

Los procedimientos fueron realizados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), junto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). En la provincia participaron integrantes de la Seccional 981 de 25 de Mayo e inspectores del organismo nacional.

Entre las situaciones detectadas, se informó que en uno de los establecimientos había dos trabajadores sin registrar. También se constató la falta de entrega de ropa de trabajo y de la Libreta de Trabajo Rural, documentación vinculada a la actividad laboral del sector.

En cuanto a las remuneraciones, durante los relevamientos se informaron pagos de $36.000 por día y la entrega de dos carnes por semana. En otro establecimiento, en tanto, se indicó que los trabajadores percibían $400.000 por quincena.

Los inspectores también registraron incumplimientos relacionados con la seguridad laboral, como la falta de provisión de botas para proteger al personal durante sus tareas.

Otro de los puntos observados estuvo vinculado con el pago de horas extras. Según advirtieron desde Uatre, había trabajadores que realizaban tareas durante el día con máquinas para cortar pasto y luego eran enviados a cosechar durante la noche.

Sin embargo, esas horas adicionales eran abonadas como horas ordinarias, sin el pago correspondiente por trabajo extraordinario.

La precarización y explotación laboral son problemáticas crecientes, mas no nuevas. Sólo en 2025, la explotación laboral representó el 30,2% de las denuncias hechas a la Línea 145 y la explotación sexual, el 27,0%.

A su vez, las denuncias vinculadas con captación o traslado con fines de explotación alcanzaron el 28,6%, de acuerdo a datos sistematizados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (Ipec).