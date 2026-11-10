De Jardín América al encuentro con León XIV, la joven que busca convertirse en monja vivió una experiencia inolvidable

Natalia Ozuna lleva siete meses de formación en la Orden de San Basilio Magno y participó de la misa que presidió el Papa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Emocionada por el encuentro, contó cómo nació su vocación religiosa y qué significó compartir la celebración con miles de fieles.

martes 10 de noviembre de 2026 | 9:55hs.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos inolvidables para miles de fieles. Entre ellos estuvo Natalia Ozuna, una joven oriunda de Jardín América que actualmente se encuentra en formación para convertirse en monja y que tuvo la oportunidad de participar de la misa multitudinaria que el Sumo Pontífice presidió en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Natalia lleva siete meses de formación inicial y vive en el Monasterio San José, ubicado en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Pertenece a la Orden de San Basilio Magno, conocida como Hermanas Basilianas, y reconoce que su camino religioso comenzó mucho antes de ingresar al convento.

"Siempre me gusta decir que Dios me llamó dos veces. Primero, a la conversión, el día de mi Confirmación, cuando nació en mí un deseo profundo de seguir buscándolo y de conocerlo más; y luego, al llamado vocacional, que comenzó a hacerse presente entre los 14 y 15 años", relató.

La posibilidad de participar de una celebración presidida por León XIV la llenó de entusiasmo desde que se anunció la visita papal. Además, los relatos de sus hermanas de congregación sobre la histórica visita de San Juan Pablo II a la Argentina despertaron todavía más su curiosidad por vivir una experiencia similar.

La preparación para la misa también tuvo su particularidad. Natalia y sus compañeras llegaron al Monumento de los Españoles el 8 de noviembre, donde acamparon y esperaron para poder ingresar al predio.

"Mientras veía el movimiento de tantas personas, las distintas comunidades que iban llegando y todo lo que se estaba preparando, tomé conciencia de que estaba siendo testigo de algo histórico", recordó.

La celebración fue una oportunidad para compartir la fe con miles de personas que llegaron desde distintos lugares y realidades. Además, tuvo la alegría de poder ver de cerca al Pontífice durante su recorrido en el papamóvil.

"Fue muy lindo poder compartir ese momento con tantas personas que, desde distintos lugares y realidades, nos reunimos por una misma fe. Y sí, tuve la alegría de poder verlo cerca al pasar el papamóvil. Sin duda, es una experiencia que voy a guardar con muchísimo cariño", expresó.

El viaje también tuvo un valor afectivo especial. A la experiencia junto a sus hermanas de congregación se sumaron su hermana de sangre y un grupo de amigas, que compartieron con ella esos días de celebración y encuentro.

Un mensaje que renueva la vocación

Al referirse a lo que más le llamó la atención de León XIV, Natalia destacó su manera de comunicar y transmitir sus mensajes. Consideró que tiene una forma de expresarse que invita a escuchar, reflexionar y llevar sus palabras a la vida cotidiana.

Para la joven jardinense, lo más valioso de estos encuentros es que los mensajes puedan trascender el momento de la celebración y permanecer en quienes los reciben.

La experiencia también fortaleció su camino religioso y renovó su entusiasmo por la vocación que eligió transitar. "¡Sí, sin duda! Creo que estos encuentros son una oportunidad para renovar la alegría de la fe, recordar por qué elegimos seguir a Jesús y descubrir que no caminamos solos, sino que formamos parte de una Iglesia viva, formada por personas de distintas edades, lugares y vocaciones", sostuvo.

Aunque no participará del encuentro de León XIV con la vida consagrada en Córdoba, espera con mucha ilusión el mensaje que el Papa tendrá para quienes ya abrazaron ese camino y para quienes, como ella, atraviesan una etapa de formación.

Mientras tanto, Natalia continuará acompañando distintas actividades de la visita papal en Buenos Aires, entre ellas la vigilia de jóvenes y la misa en Luján.

Desde Jardín América hasta el monasterio en Flores, su historia refleja una vocación que comenzó en la adolescencia y que hoy encuentra en la visita de León XIV un nuevo motivo para renovar la fe y seguir adelante.