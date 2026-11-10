León XIV llegó a Córdoba y fue recibido por estudiantes y organizaciones de personas con discapacidad

El avión que trasladó al Sumo Pontífice desde Buenos Aires aterrizó a las 8.57 de este martes. Durante la recepción oficial participaron alumnos de escuelas de distintos puntos de la provincia y delegaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

martes 10 de noviembre de 2026 | 9:40hs.

El papa León XIV llegó este martes 10 de noviembre a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), como parte de su primera visita oficial a la Argentina.

El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Sumo Pontífice desde Buenos Aires aterrizó a las 8.57 en el aeropuerto cordobés, luego de poco más de una hora de vuelo.

A su llegada, León XIV participó de una recepción oficial en la que estuvieron presentes estudiantes de escuelas primarias y secundarias de zonas de alta montaña y de la capital provincial.

También formaron parte del recibimiento delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en un encuentro que puso el foco en la inclusión y la participación de distintos sectores de la comunidad.

Tras su arribo, el Papa continuará con las actividades previstas en Córdoba, donde a las 10 encabezará una misa en la explanada de FAdeA, que convocará a miles de fieles provenientes de diferentes puntos del país.

La agenda del Pontífice en la provincia también incluye un encuentro con obispos y clérigos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de emprender el regreso a Buenos Aires.