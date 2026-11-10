Virasoro anunció un aumento salarial del 10% y un bono de $100.000 para los municipales

El intendente Guillermo de la Cruz comunicó la mejora en el marco del Día del Empleado Municipal. Además, adelantó que los trabajadores de recolección de residuos recibirán un incremento superior por las características de la tarea que desempeñan.

martes 10 de noviembre de 2026 | 10:03hs.

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, anunció un aumento salarial del 10% y el pago de un bono de $100.000 para los trabajadores municipales, en el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal. Según se informó, el adicional será acreditado a mediados de noviembre y alcanzará al personal de la administración comunal. Además, el jefe comunal adelantó que habrá una mejora salarial diferencial para los recolectores de residuos, quienes recibirán un incremento superior al del resto de los empleados. La medida responde a las particularidades de la actividad, considerada insalubre por las condiciones en las que se desarrolla. En ese sentido, se destacó el esfuerzo de los trabajadores que cumplen con sus recorridos diariamente, incluso ante condiciones climáticas adversas. Con este anuncio, el Municipio busca reconocer la labor de sus empleados y destacar especialmente la tarea de quienes realizan servicios esenciales para mantener la limpieza y el funcionamiento de la ciudad.

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