León XIV convocó a los argentinos a ser santos durante una multitudinaria misa en Córdoba

El Papa encabezó su segunda celebración religiosa en el país ante cientos de miles de fieles en el predio de FAdeA. Durante la ceremonia, destacó el ejemplo de los santos y beatos argentinos y llamó a llevar la fe a la vida cotidiana.

martes 10 de noviembre de 2026 | 11:12hs.

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, durante el tercer día de su primera visita oficial a la Argentina. Ante una multitud de fieles que llegó desde distintos puntos del país, el Pontífice pronunció un mensaje centrado en el compromiso con la fe y el ejemplo de los santos y beatos argentinos.

“Ya cumplieron su misión en la Tierra. Ahora nos toca a nosotros. Abran sus corazones. Vayan y sean santos en la escuela, en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”, expresó durante la celebración.

León XIV había arribado a Córdoba a las 8.57, en un vuelo procedente de Buenos Aires. En el aeropuerto fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

La recepción también contó con la participación de estudiantes de distintas instituciones educativas, entre ellos alumnos de escuelas ubicadas en zonas de las Altas Cumbres, quienes entregaron cartas y una ofrenda floral al Papa. Además, el Pontífice saludó a integrantes de organizaciones vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad.

Luego se trasladó al predio de FAdeA a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los fieles que lo esperaban desde el lunes. La convocatoria superó las 450.000 personas dentro del complejo durante las primeras horas de la mañana, mientras que las estimaciones oficiales anticipaban una asistencia cercana al millón.

Uno de los acontecimientos destacados de la jornada fue el traslado de la cruz del Cura Brochero, que salió por primera vez en cien años de su lugar de origen para participar de la misa. La movilización de esta pieza religiosa respondió a un pedido del Vaticano y del propio León XIV.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora expresó su bienvenida al Pontífice y destacó que Córdoba volviera a recibir una visita papal después de 39 años. “En tiempos de tantas divisiones e individualismo nos interpela tu mensaje de paz, fraternidad y esperanza, nos invita a construir una Argentina más unida, donde el diálogo y el respeto sean el camino”, manifestó.

La agenda de León XIV continuará en Buenos Aires, donde está prevista una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.