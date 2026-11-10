Se resiente el caso Ueno Bank en la frontera: “Impactó fuertemente en el poco movimiento comercial que había”

Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, explicó que la falta de acceso al dinero complicó las operaciones de comerciantes y proveedores en una actividad que ya estaba resentida. Previo al conflicto Ueno, estimaron que las caídas en las ventas alcanzaron el 50% y ahora temen complicaciones en el sistema bancario.

martes 10 de noviembre de 2026 | 10:54hs.

Foto: Julián Grondona

La situación de Ueno Bank y las consecuencias de su resolución todavía son difíciles de medir a escala comercial. En Encarnación, explicó Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio, hace días hay dificultades para usuarios y comerciantes de acceder a sus fondos y cumplir con compromisos económicos.

En esa línea, el empresario advirtió que todavía es prematuro establecer cuánto incidió el caso en las ventas. “Al quedar la gente sin acceso a su capital en el banco, influyó muchísimo en todo lo que son compras de materias primas, pagos a proveedores y otros pagos que hay que hacer”, explicó en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Según indicó, la entidad había incorporado a una gran cantidad de usuarios de distintos niveles de ingresos a través de un sistema electrónico que facilitaba las operaciones. Destacó que Ueno Bank había permitido que personas que antes tenían dificultades para acceder a los servicios bancarios pudieran incorporarse al sistema financiero.

“La gente se bancarizó, se formalizó a través de este sistema. Era un sistema muy amigable que captó a muchísimos usuarios”, reconoció. Aclaró que para operar también se requería cierto nivel de formalización, como contar con un Registro Único del Contribuyente (RUC).

Sobre el efecto en las ventas, el dirigente empresarial advirtió que el comercio encarnaceno ya atravesaba un período de baja actividad por la menor llegada de compradores argentinos, su principal público en el circuito de frontera. Antes del episodio de Ueno Bank, en el sector ya se manejaba una caída de hasta el 50% según estimó Kiener, vinculada con la situación económica argentina. “Nosotros veníamos con una muy baja comercialización en todo el sistema comercial de Encarnación pero por otras razones, por el hecho de que nuestros clientes fundamentales son los compradores argentinos (...) Sabiendo la situación económica de Argentina, esto vino a impactar fuertemente en el poco movimiento que había”, reconoció el dirigente.

“Cuando me preguntan por un porcentaje, realmente no hay ninguno que podamos dar. Sería bastante imprudente hacer una estadística porque todo esto es muy reciente y tuvo repercusiones a distintos niveles, no solamente en el comercial”, afirmó. En ese sentido, indicó que el sector espera conocer cómo evoluciona la situación y si el episodio genera consecuencias en el sistema bancario paraguayo.

Confianza en la economía paraguaya y movimiento fronterizo

Pese al impacto sobre los usuarios y las operaciones comerciales, Kiener consideró que el caso no representa, por el momento, un indicador de deterioro general de la economía paraguaya. Como referencia, mencionó que en octubre el país registró una inflación de -0,1% y que el riesgo país se ubicaba en 107 puntos.

“Esto fue un problema de un grupo de delincuentes que hicieron una jugada financiera, incluso con dinero del Estado. Pero actuaron de manera contundente los sistemas de control del Estado, con intervención de los tres poderes. Eso también demuestra que hay seriedad y trae seguridad para los inversores”, evaluó.

En cuanto al tipo de cambio y su efecto sobre las compras en la frontera, explicó que la moneda paraguaya venía fortaleciéndose frente al dólar desde hacía aproximadamente un año y medio. Según detalló, la cotización había pasado de unos 7.800 a 5.600 guaraníes por dólar, y con este episodio financiero, el dólar tuvo una recuperación temporal durante algunos días.

Pese a la incertidumbre, el movimiento de argentinos hacia Encarnación continúa. “Esta mañana había una fila importante para venir a Paraguay para ser un martes. Consulté en la Aduana y me dijeron que el día anterior había venido muchísima gente de compras”, relató.

El impacto del Duty Free en la frontera con Posadas

Consultado sobre la construcción del Duty Free Shop en la ciudad de Posadas y las advertencias del sector comercial local por la posible pérdida de puestos de trabajo, Kiener separó que, en principio, no espera que el emprendimiento genere un impacto significativo en Encarnación.

“Cuando se informó la construcción del Duty Free entramos en crisis en algún momento, pero después empezamos a evaluar. Yo creo que no va a tener ninguna influencia, al menos en nuestra economía, porque el que viene a Encarnación a comprar busca novedades y precios”, afirmó.

En cambio, consideró que la nueva propuesta comercial podría representar un desafío mayor para los negocios posadeños. “A mí me preocupa más por la economía del comercio posadeño que por nosotros”, añadió.