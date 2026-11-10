Alem: atraparon a un hombre buscado por una causa de abuso sexual con acceso carnal

El procedimiento se realizó en la mañana de este martes en Picada 1º de Mayo. El sujeto tenia pedido de captura por un caso de abuso sexual.

martes 10 de noviembre de 2026 | 12:02hs.

La policía detuvo en las últimas horas a Lautaro M. (18), por quien recae una acusación por abuso sexual con acceso carnal. El sujeto fue detenido en Picada 1º de Mayo de esa localidad. Fuentes policiales dieron a conocer que, en la mañana de este martes, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VI de Leandro N. Alem, atraparon a Lautaro, por quien recaía una orden de detención por una acusación por abuso sexual con acceso carnal. El procedimiento se llevó a cabo en Picada 1° de Mayo, tras tareas investigativas, lograron dar con el paradero del joven que era requerido en el marco de una causa judicial tramitada ante la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem. Tras concretarse su detención, el acusado quedó a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

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