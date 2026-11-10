Una peligrosa deformación del asfalto en la ruta 14 preocupa a los conductores en San Pedro

El desperfecto se encuentra cerca de la rotonda de Gramado, en inmediaciones de la intersección con la ruta provincial 20. Automovilistas advierten que la elevación del pavimento puede provocar daños en los vehículos y reclaman señalización y reparaciones urgentes.

martes 10 de noviembre de 2026 | 12:38hs.

Una importante deformación de la calzada sobre la ruta nacional 14 genera preocupación entre los automovilistas que circulan por la zona de la rotonda de Gramado, en San Pedro. El desperfecto, que persiste desde hace varias semanas, consiste en una pronunciada elevación del asfalto que representa un riesgo para la seguridad vial.

El problema se registra en cercanías de la intersección con la ruta provincial 20 y afecta principalmente a quienes se dirigen hacia el casco urbano de San Pedro, tanto desde Cruce Caballero como desde Pozo Azul. La irregularidad del pavimento sorprende a los conductores y provoca que algunos vehículos rocen o golpeen la parte inferior de su estructura, con posibles daños en el cárter y otros componentes mecánicos.

Uno de los principales inconvenientes es que la elevación resulta difícil de advertir con anticipación. En consecuencia, una maniobra repentina para intentar esquivarla podría ocasionar la pérdida de control del vehículo, especialmente porque los guardarraíles de ese sector también presentan deterioro.

A esta situación se suma la falta de señalización preventiva que permita advertir sobre el peligro y reducir la velocidad antes de llegar al tramo afectado. Ante la ausencia de advertencias oficiales, algunos automovilistas colocan ramas sobre la calzada para alertar a quienes transitan por el lugar.

La preocupación también está vinculada con el intenso movimiento vehicular que registra diariamente este corredor. Por allí circulan vecinos de distintas colonias, trabajadores, docentes y transportistas que utilizan la ruta para trasladarse y distribuir mercaderías.

Además, la ruta nacional 14 constituye un corredor estratégico para el transporte internacional de cargas, con una importante circulación de camiones que se dirigen hacia el paso fronterizo de Dionisio Cerqueira, en Brasil.

Frente a este escenario, se reclama la intervención de los organismos responsables del mantenimiento vial para evaluar el estado del pavimento, instalar señalización preventiva y ejecutar las reparaciones necesarias antes de que se produzca un siniestro de mayor gravedad.

Mientras persista el desperfecto, se recomienda a los conductores que circulen por la zona, especialmente en sentido hacia San Pedro y al aproximarse a la rotonda de Gramado, reducir la velocidad con anticipación, mantener una distancia prudente y evitar maniobras bruscas.