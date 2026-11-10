Desde Jardín América partió un grupo de fieles para participar de la misa del papa León XIV en Luján

Los viajeros emprendieron el recorrido desde la terminal de ómnibus con remeras alusivas al Pontífice y a la Virgen María. Entre los pasajeros predominaban la emoción, la alegría y la expectativa por vivir de cerca la celebración religiosa.

martes 10 de noviembre de 2026 | 12:44hs.

Un grupo de fieles de Jardín América partió este martes rumbo a Luján para participar de la Santa Misa que celebrará el papa León XIV frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

El colectivo llegó a la terminal de ómnibus a las 8.45, tal como estaba previsto, y los viajeros emprendieron el recorrido con mucha fe y entusiasmo. Los integrantes del contingente vistieron remeras alusivas al Sumo Pontífice y a la Virgen María para acompañar una jornada que consideran especial.

Entre los pasajeros se encontraba la hermana Rosalía Franco, perteneciente al rito bizantino ucranio, quien expresó sus sensaciones ante la posibilidad de estar cerca del Papa. Manifestó que vive sentimientos encontrados, entre la alegría y la emoción, y destacó la paz que transmite León XIV.

“León XIV transmite mucha paz y deseo que la gente disfrute espiritualmente de este momento, se concentre y diga ‘¿Qué me dijo el Papa?’”, expresó.

Además, contó que esta será la tercera oportunidad en la que podrá ver de cerca a un Sumo Pontífice. Anteriormente tuvo la posibilidad de encontrarse con Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y con Juan Pablo II en Ucrania, cuando estuvo a apenas dos metros de distancia.

Por su parte, Mabel Álvarez también compartió su emoción por viajar hasta el santuario de la Virgen de Luján para participar de la celebración eucarística. Recordó que siguió las actividades del Papa a través de la televisión y que ahora tendrá la oportunidad de verlo personalmente.

“Lo seguí por televisión y ahora es una alegría poder ir a verlo”, manifestó.

Álvarez también recordó que durante su infancia tenía el deseo de conocer a Juan Pablo II, pero no pudo concretarlo. Ahora, tendrá la oportunidad de encontrarse con León XIV en la tierra del papa Francisco.

Según explicó, la elección de Luján como destino surgió a partir de una propuesta de una empresa de turismo, que permitió organizar el viaje junto al grupo al que pertenece.

De esta manera, los fieles jardinenses se sumaron a los miles de peregrinos que se congregarán frente a la Basílica de Luján para participar de una celebración marcada por la fe y el encuentro con el Santo Padre.