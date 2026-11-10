Sacerdotes de Santo Tomé disfrutaron en Córdoba de un encuentro con el papa

Afirmaron que viven estos días con alegría y fraternidad.

martes 10 de noviembre de 2026 | 13:59hs.

Los presbíteros de la diócesis de Santo Tomé se encuentran en la ciudad de Córdoba y participaron de un histórico encuentro con el Papa León XIV.

Alojados en la casa de retiros de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Beata María del Tránsito Cabanillas, viven estos días con alegría, fraternidad y mucha expectativa ante la visita del Santo Padre a este país.

Durante la Santa Misa de la tarde de ayer, en el marco de esta peregrinación, elevaron también una acción de gracias a Dios por los 24 años de ordenación presbiteral del padre Aníbal Ciarrocchi.

Instan a acompañar con oraciones a todos los sacerdotes de la Diócesis que peregrinaron a Córdoba para encontrarse con el Papa León XIV, y de manera especial, al padre Aníbal en su aniversario sacerdotal.