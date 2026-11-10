Confirmaron archivo de la causa por la muerte de un empresario en 2025

Edgar, hijo del empresario Rubén Daniel Corral (67) quien murió el 17 de septiembre de 2025, volvió a remarcar que hay pruebas suficientes para que su muerte se investigue como homicidio. La causa quedará archivada como muerte natural, por un tecnicismo que provocó el rechazo de la Cámara de Apelaciones.

martes 10 de noviembre de 2026 | 13:55hs.

La Cámara de Apelaciones rechazó el reclamo de la querella.

En las últimas semanas la Cámara de Apelaciones volvió a dar un revés judicial para los hijos de Rubén Daniel Corral (67), un empresario de transportes en Misiones que murió el 17 de septiembre del 2025, denuncian, de forma dudosa y poca clara en relación a los informes médicos y funerarios.

El rechazo de la Cámara de Apelaciones para que la causa vuelva a ser investigada se dio luego de un fallo técnico por parte de la querella: un error de firma. Situación que preocupó e indignó a Edgar -uno de los hijos de Rubén-. "Es por un tecnicismo que me rechazaron la apelación, por una firma. Mi abogado y yo estamos indignados porque no se entiende el rechazo, si se puede subsanar o ratificar la firma y se resuelve rápido un error técnico", indicó Edgar en diálogo con El Territorio.

En ese marco, mencionó que intentarán llegar hasta la última instancia, aunque “creo que en el Tribunal Superior de Misiones me van a volver a rechazar, pero voy a hacer un esfuerzo”, agregando que en la Cámara de Apelaciones “el fiscal Glinka no analizó nada y es indignante”. Por ello, el objetivo de los hijos del empresario es llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, continuando con la acusación de mala praxis, abandono de persona y falsedad ideológica.

El reclamo de justicia, explicó, no es sólo porque su padre murió de forma dudosa y con muchos interrogantes o informes que no coinciden (como que el médico forense no era el de turno) sino también porque “Santiago R. sigue atendiendo como médico”. Anteriormente el entrevistado explicó que el principal denunciado, Santiago R., “ejercía de forma ilegal como médico de confianza de mi padre, teniendo la matrícula de enfermero inactiva y vencida”, argumentando que esto quedó acreditado con el informe oficial del Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones (Colpem).

Lo cierto es que la causa quedó oficialmente cerrada como muerte natural por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, luego de que el informe forense determinara que no hubo indicios de una intervención de terceros, liberando de toda culpa a Santiago R. y Helga R. -exconcubina del fallecido-, quienes fueron acusados â€‹â€‹de actuar de forma deliberada para ocasionar la muerte de Rubén Corral y evitar ser atendido.