Ruíz de Montoya se prepara para la Fiesta Provincial de Santa Cecilia

Se trata de un encuentro de música, tradición y fe que se realiza en el Complejo Santa Cecilia, ubicado en Cuña Pirú, sobre la Ruta Provincial Nº 223 con entrada libre y gratuita.

martes 10 de noviembre de 2026 | 13:19hs.

La localidad de Ruiz de Montoya se prepara para celebrar la 30° edición de la Fiesta Provincial de Santa Cecilia, una de sus expresiones culturales y religiosas más representativas. El evento tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre en el Complejo Santa Cecilia, ubicado en Cuña Pirú, sobre la Ruta Provincial Nº 223.

La presentación se realizó este martes en el Ministerio de Turismo de Misiones, con la participación del ministro José María Arrúa; el intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel; integrantes de la comisión organizadora y representantes de la comunidad vinculada a la Iglesia Santa Cecilia.

Durante el anuncio, Arrúa destacó la importancia de acompañar y difundir las fiestas populares de los municipios, especialmente aquellas que convocan a visitantes de distintos puntos de la provincia y de países vecinos. También señaló que la fecha representa una oportunidad para comenzar a movilizar la agenda de actividades de la temporada de verano 2026-2027. "Queremos invitar no solamente a los misioneros, sino también a quienes nos visitan desde Brasil y Paraguay. Es una fiesta popular, familiar, con entrada libre y gratuita, y una propuesta gastronómica muy accesible. Estas celebraciones también nos permiten empezar a poner a Misiones en modo verano y generar movimiento en las localidades", expresó.

Por su parte, el intendente agregó que "es una fiesta que reúne a un público muy importante y que se sostiene gracias al compromiso de muchas personas de nuestra comunidad. Invitamos a las familias de toda la provincia a acercarse a disfrutar de la música, de la gastronomía y de este entorno que tiene tanto para ofrecer, aunque llueva, porque el predio está en condiciones".

La programación comenzará el sábado 21 de noviembre con la tradicional serenata a Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. La propuesta convoca a músicos populares a acercarse con sus instrumentos y compartir canciones en homenaje a la santa. Durante la noche también habrá servicio de cantina y comidas.

El domingo 22 se desarrollará la fiesta patronal, con actividades religiosas y propuestas para toda la familia. La jornada comenzará con una misa y continuará con una procesión desde la capilla hasta el salón del complejo. También habrá asado, kermés, música y baile.

Desde la organización destacaron que la celebración es posible gracias al trabajo de la comisión de la Iglesia Santa Cecilia y de un amplio grupo de colaboradores que, año tras año, sostienen esta tradición.