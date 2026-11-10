Con más de 250 establecimientos, la piscicultura busca afianzarse en El Soberbio

Actualmente se estima que existen más de mil estanques con peces distribuidos en el municipio. Las especies más difundidas son el pacú y la carpa capín.

martes 10 de noviembre de 2026 | 13:04hs.

En numerosas chacras de Misiones, y particularmente de El Soberbio, la cría de peces se incorporó como una actividad complementaria a las producciones tradicionales. En establecimientos familiares, permite ampliar las alternativas de autoconsumo y comercializar excedentes, aunque su desarrollo requiere condiciones adecuadas de manejo y acceso a mercados.

Gilberto Dorr, extensionista del Inta San Vicente que trabaja desde hace varios años en el municipio, explicó que la presencia actual de la actividad es resultado de un proceso que atravesó distintas etapas. En ese recorrido, la Agencia de Extensión Rural del Inta San Vicente tuvo un papel pionero en el impulso de la piscicultura hace ya más de 20 años. A su vez, en el municipio, programas como Proalimento y muchas iniciativas vinculadas al sector tabacalero facilitaron la construcción de estanques y permitieron que numerosas familias incorporaran la cría de peces a sus chacras.

Actualmente se estima que existen más de 1.000 estanques con peces distribuidos en al menos 250 establecimientos del municipio. Se trata principalmente de productores familiares, muchos de ellos tabacaleros, que combinan la piscicultura con otras producciones. Las especies más difundidas son el pacú y la carpa capín.

Esta trayectoria también permite identificar desafíos pendientes. La comercialización se realiza principalmente a pie de estanque o mediante la venta de pescado vivo, mientras que la falta de infraestructura para faena y procesamiento limita el acceso a otros mercados. A esto se suman los costos de producción, especialmente la alimentación, y la necesidad de sostener un adecuado manejo de los estanques.

Desde el municipio observan a la piscicultura como una actividad con posibilidades de expansión. Renato Sommer, director del Agro de la Municipalidad de El Soberbio, destacó que la cantidad de estanques y el perfil de los productores representan una base importante para desarrollar el sector. También señaló las oportunidades vinculadas con la demanda local y el turismo de la zona de los Saltos del Moconá, donde el pescado tiene presencia en la gastronomía regional.

Sommer acompaña al Grupo Piscicultores Unidos de El Soberbio, formalizado en 2022, que viene impulsando iniciativas como la Fiesta Provincial Piscícola y una jornada técnica prevista para este 11 de noviembre.

Manejo y planificación

Más allá de las posibilidades de desarrollo, el resultado productivo de un estanque depende de decisiones concretas de manejo. Guillermo Faifer, referente en piscicultura del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, remarcó la importancia de planificar el ciclo y realizar correctamente la recría. Según explicó, esta etapa debería extenderse durante al menos 60 días, en un estanque pequeño o mediante jaulas flotantes, para posteriormente iniciar el engorde con peces de entre 50 y 80 gramos o más. También recomienda iniciar el ciclo de cultivo entre noviembre y febrero.

A esto se suma el control de los parámetros físico-químicos del agua, el seguimiento del crecimiento mediante biometrías y una alimentación ajustada al peso vivo. Faifer indicó que la alimentación debe realizarse preferentemente con temperaturas del agua de entre 24 y 30 grados y recomienda, como referencia para la cosecha, alcanzar un peso medio cercano a 1,5 kilos.

A los desafíos técnicos de la actividad este año se suma el fenómeno de El Niño. Desde el Inta se recomienda anticiparse reduciendo entre 20 y 40 centímetros el nivel de los estanques cuando se pronostican precipitaciones importantes, limpiar rebosaderos y canales de salida, revisar terraplenes y colocar mallas en los desagües para evitar el escape de peces.

Durante las lluvias es importante controlar el nivel del agua y mantener libres los sistemas de evacuación. Una vez finalizadas, se recomienda evaluar posibles daños, retirar sedimentos, controlar parámetros como oxígeno, pH y turbidez y ajustar la alimentación si el agua permanece turbia.

Jornada técnica en El Soberbio

Estos temas serán abordados este miércoles 11 de noviembre, de 8 a 12, durante una Jornada Técnica Piscícola en el Salón de Eventos Don Arnold, Ruta 13, kilómetro 13, en El Soberbio. La actividad incluirá exposiciones sobre piscicultura como alternativa productiva y sus costos, a cargo de Luis Grondona y Guillermo Ramisch, del Inta; manejo de estanques, siembra, recría y alimentación, con Guillermo Faifer, del Ministerio del Agro y la Producción; y bienestar animal y sanidad acuícola, a cargo de Facundo Sal, del Centro Nacional De Desarrollo Acuicola (Cenadac).

La jornada es organizada por el Grupo Piscicultores Unidos de El Soberbio junto con la Municipalidad, el Ministerio del Agro y la Producción, Cenadac e Inta. La participación es libre y gratuita. Al mediodía se prevé un almuerzo opcional, con costo y confirmación previa.



