La historia del seminarista misionero que llevó las oraciones de su pueblo hasta el papa León XIV

Asael Florentin es de Jardín América, se prepara para ser sacerdote y vivió por primera vez un encuentro cercano con un Pontífice. "Este momento renueva la fe", expresó.

martes 10 de noviembre de 2026 | 19:30hs.

Asael Florentin es oriundo de Jardín América, lleva seis años formándose para ser sacerdote y viajó a Buenos Aires junto a otros 18 seminaristas de la diócesis de Posadas para participar del encuentro con el papa León XIV. Con emoción, compartió lo que significa vivir de cerca esta experiencia, renovar su fe y llevar consigo las oraciones de muchos misioneros.

Actualmente, Asael estudia en el seminario Santo Cura de Ars, donde transita el segundo año de Teología. Su camino vocacional comenzó hace seis años y, si todo continúa según lo previsto, dentro de un año recibirá la ordenación diaconal, un paso previo a convertirse en sacerdote.

El viaje a Buenos Aires fue una experiencia compartida con toda la comunidad de formación. "Viajamos el último domingo en una combi los 19 seminaristas más los tres sacerdotes formadores. Todos los que nos preparamos para ser sacerdotes de la diócesis de Posadas. Estar acá en Buenos Aires, cerca del papa León XIV, es compartir la fe, sabiendo que el sucesor de Pedro nos vino a visitar", contó en diálogo con El Territorio.

Una vocación que se renueva en el encuentro

Para Florentin, la presencia del Pontífice representa mucho más que participar de una convocatoria multitudinaria. Es una oportunidad para renovar el compromiso con su vocación y recordar el sentido de la misión que eligió. En ese camino, destacó el mensaje del Papa sobre la invitación a anunciar el Evangelio que dejó Jesucristo.

Asael, Junto a otros seminaristas.

El seminarista describió su llamado a la vida consagrada a partir de la figura del Buen Pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. Para él, ser sacerdote significa ponerse al servicio del pueblo de Dios, acompañar a las comunidades y caminar junto a quienes necesitan una palabra, una escucha o una guía. Pero también implica reconocerse parte de ese mismo rebaño, compartir la fe y dejarse acompañar por los demás.

"Este momento renueva la fe. Estamos motivados, como dije, a encontrarnos con el sucesor de Pedro, quien vino a traernos aliento y esperanza", expresó.

Además, consideró que este encuentro representa un impulso para continuar con la formación en el seminario, un camino que también tiene sus dificultades, momentos de cansancio y desafíos cotidianos. En ese sentido, destacó que la cercanía con León XIV les permite regresar a sus actividades con renovado ánimo y alegría.

Las oraciones de Misiones llegaron hasta el Papa

Con vestimenta gaucha y una boina, Asael también llevó un pedacito de su tierra a Buenos Aires. El encuentro tuvo para él un significado especial porque fue la primera vez que pudo vivir de cerca una experiencia con un Sumo Pontífice.

Grupo de seminaristas de la diócesis de Posadas.

Pero no llegó solamente con sus propias expectativas. En su viaje también llevó las intenciones y los pedidos de oración de muchas personas de Misiones, que encontraron en él una manera de acercarse al Papa.

"Nuestra venida a Buenos Aires sirve también para rezar por nuestra gente. Traje muchas oraciones de personas que viven en Misiones y se las entregué al Papa, como también siempre rezo por la gente que acompaña a nuestra querida diócesis de Posadas", contó.

Desde Jardín América hasta Buenos Aires, el recorrido de Asael estuvo marcado por la vocación, la fe y el deseo de servir. En una jornada especial para la juventud católica, el seminarista misionero encontró en el encuentro con León XIV una nueva motivación para seguir adelante con el camino que eligió y que, cada día, lo acerca un poco más al sacerdocio.