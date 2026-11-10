Dos jóvenes misioneros integran el grupo juvenil que compartirá escenario con León XIV

Sergio Pacheco de Oberá y Oriana Campero de Posadas acompañarán al Sumo Pontífice durante la Vigilia de la Juventud.

martes 10 de noviembre de 2026 | 16:48hs.

Los jóvenes misioneros Sergio Pacheco (32) de Oberá y Oriana Campero (26) de Posadas serán parte del grupo de 70 jóvenes de todo el país que compartirán escenario con el Papa León XIV hoy durante la Vigilia de la Jueventud.

“Estamos más que emocionados porque todavía no podemos creer que vamos a estar tan cerquita de él y que lo hacemos en representación de todos los jóvenes de nuestra provincia de Misiones”, explicaron a dúo a El Territorio.

La vigilia comenzará a las 20:15 horas y consistirá en un diálogo entre los jóvenes y el Papa León XlV donde un grupo reducido le contará su historia al Sumo Pontífice, lo que servirá para hacer una descripción de la situación social de la juventud argentina.

Temas como las adicciones, el alcoholismo, el acceso a la salud, la educación universitaria, las oportunidades laborales, las relaciones afectivas, el uso de redes sociales, la realidad de los barrios, los abusos, el voluntariado solidario, la relación de los jóvenes y las parroquias, son parte del universo temático que estará presente en este encuentro.

El sacerdote Facundo Fernandez Buils es el encargado de Comunicación del Arzobispado de Buenos Aires y explicó a El Territorio que “este encuentro con los jóvenes fue un pedido especial que formuló el Papa León XIV cuando se empezó a diseñar su agenda en Argentina. Sabemos que está muy interesado en escuchar de boca de sus protagonistas la situación actual de los que son el futuro de nuestro país”.

Por eso se aguarda con mucha expectativa esta parte de la agenda de León XIV que difundirá un mensaje para la juventud argentina, quienes ya están ocupando todos los espacios dispuestos en los alrededores del Monumento a los Españoles donde desde este mediodía fueron ingresando. Muchos pasaron la noche en la zona para estar lo más cerca posible del escenario. Y a esta hora de la tarde aún continúan ingresando a través de los distintos accesos habilitados bajo un estricto protocolo de seguridad.