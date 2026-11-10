La carpa VIP de la misa del Papa desató una polémica que alcanza a los gobiernos de Milei y Jorge Macri

La presencia de políticos, empresarios y famosos en un sector exclusivo, con catering y comodidades especiales, generó cuestionamientos por el uso de fondos públicos. Un diputado pidió explicaciones sobre los gastos y las contrataciones.

martes 10 de noviembre de 2026 | 16:41hs.

La polémica por la carpa VIP instalada durante la misa que el papa León XIV encabezó el lunes en Buenos Aires sumó este martes nuevas repercusiones, luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconociera que algunos de los servicios ofrecidos a los invitados especiales estuvieron de más. Sin embargo, el mandatario buscó relativizar los cuestionamientos y sostuvo que no se trató de un despliegue de lujo descomunal.

"Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", expresó Macri durante una entrevista radial. En otra declaración sobre el mismo episodio, consideró que para la espera hubiera alcanzado con ofrecer agua y café.

El reconocimiento llegó después de que se viralizaran imágenes de un espacio reservado para funcionarios, empresarios, periodistas y personalidades del espectáculo, que pudieron esperar la ceremonia en un sector acondicionado, con carpas, catering y una ubicación privilegiada frente al escenario montado en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La situación generó cuestionamientos por el trato diferenciado en una convocatoria multitudinaria, en la que miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país, algunos después de pasar la noche en las inmediaciones, para participar de la celebración o seguirla desde los espacios habilitados al público.

Una zona exclusiva en medio de una convocatoria multitudinaria

Entre los invitados que quedaron expuestos por las publicaciones en redes sociales estuvieron las modelos Valeria Mazza y Carolina "Pampita" Ardohain, la conductora Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V, el empresario Alejandro Gravier y otras figuras del espectáculo y los medios. También hubo funcionarios nacionales y porteños, legisladores, empresarios y representantes de distintos ámbitos institucionales.

Las invitaciones a personalidades del espectáculo y empresarios fueron cursadas desde el Gobierno de la Ciudad. La administración porteña explicó que había recibido 250 lugares para distribuir y que remitió su listado a las autoridades nacionales, que centralizaron las nóminas y enviaron los códigos de acceso mediante la productora contratada para la organización.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, sostuvieron que su listado estaba integrado por funcionarios, legisladores, gobernadores, integrantes del Poder Judicial y representantes de las fuerzas de seguridad, y negaron haber incorporado famosos entre sus invitados.

La explicación dejó expuesta una diferencia de criterios y responsabilidades entre ambas administraciones. Mientras la Ciudad reconoció haber convocado a figuras públicas, la Nación quedó a cargo de la contratación de la infraestructura y los servicios del evento, incluidos los espacios reservados.

La controversia también alcanzó a la organización religiosa. Desde la Conferencia Episcopal hubo reparos por la existencia de estas áreas exclusivas y se habría solicitado que las carpas quedaran lo más alejadas posible del altar desde el que el pontífice celebró la misa.

El costo de la organización y los interrogantes sobre las contrataciones

Uno de los puntos que profundizó la discusión fue el costo de la producción general. La Jefatura de Gabinete de la Nación contrató a la empresa DF Entertainment para organizar la misa y la vigilia juvenil prevista para este martes. El monto informado para esa contratación fue de 8.690 millones de pesos.

La cifra corresponde a la producción integral de ambas actividades y no exclusivamente a la carpa VIP o al catering. Incluye el despliegue logístico y técnico necesario para los encuentros, por lo que todavía resta conocer cuánto representaron los espacios exclusivos y los servicios destinados a sus invitados dentro del presupuesto total.

La contratación también quedó bajo cuestionamiento por el procedimiento utilizado y por la necesidad de conocer los fundamentos de la modalidad elegida, teniendo en cuenta que la visita papal había sido anunciada con anticipación.

En ese contexto, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones ante el Congreso. Entre otros puntos, solicitó conocer quiénes definieron las invitaciones, cuáles fueron los criterios de selección, cuántas personas accedieron a los sectores especiales y qué organismos afrontaron los gastos.

El legislador también pidió precisiones sobre la cantidad y ubicación de las carpas, los servicios contratados, los proveedores, las partidas presupuestarias utilizadas y los fundamentos de la contratación directa. Además, reclamó información sobre posibles conflictos de intereses vinculados con la empresa adjudicataria y sus relaciones comerciales e institucionales.

El planteo puso el foco en una cuestión que excede el catering: la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la justificación de los beneficios otorgados a determinados invitados en una actividad de carácter masivo.

El contraste con el mensaje del Papa

La discusión adquirió una dimensión adicional por el contenido de la propia celebración. Durante su mensaje, León XIV hizo referencia a las dificultades sociales, la precariedad laboral, la falta de estabilidad y los problemas que atraviesan numerosas familias. También reivindicó la solidaridad y la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones.

Ese contexto acentuó las críticas hacia la organización de un espacio diferenciado para dirigentes y personalidades, con comodidades que no estuvieron disponibles para la mayoría de los asistentes. La imagen de invitados disfrutando de un servicio gastronómico mientras miles de personas aguardaban bajo el sol se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento.

El diputado Maximiliano Ferraro también expresó su rechazo a través de las redes sociales. "No entendieron nada: ni el 'Bienvenidos todos' ni la palabra del Evangelio de hoy. Fariseos de esta época", escribió al referirse al sector VIP y al catering.

Por su parte, el empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, defendió la decisión de aceptar la invitación y explicó que habían concurrido por la posibilidad de participar de una misa del Papa. También señaló que permanecieron varias horas esperando antes de ubicarse en el lugar asignado.

La controversia, además, abrió un debate sobre la diferencia entre organizar un evento institucional con espacios destinados a autoridades y disponer de sectores exclusivos para figuras del espectáculo, empresarios y allegados, particularmente cuando la infraestructura se financia con recursos estatales.

Por ahora, la explicación de Jorge Macri se concentró en reconocer que parte del catering fue innecesario y en rechazar que hubiera existido un lujo extraordinario. Sin embargo, los interrogantes sobre el costo específico de los servicios, la selección de los invitados y las responsabilidades de cada gobierno siguen abiertos. El pedido de informes en el Congreso buscará precisamente que esas cuestiones tengan una respuesta formal.