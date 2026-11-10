Visita del Papa

León XIV: "Sigan haciendo lío como dijo el papa Francisco"

El Sumo Pontífice brindó un último discurso en Córdoba recordando la frase del papa argentino. Por la noche participará de una vigilia con los jóvenes.

martes 10 de noviembre de 2026 | 16:12hs.

El papa León XIV continúa con las actividades durante su visita a la Argentina. En el último discurso brindado en Córdoba recordó las palabras de Bergoglio y citó: "Sigan haciendo lío como dijo Francisco", una frase que marcó el papado del Santo Padre argentino. Asimismo, León XIV participó de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba. También, previo a tomar el vuelo que lo llevará nuevamente a Buenos Aires, homenajeó a Mama Antula y al Cura Brochero. "Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia, desde La Quiaca a Ushuaia", dijo. Por la noche, el Sumo Pontífice participará de una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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