Visita del Papa
León XIV: "Sigan haciendo lío como dijo el papa Francisco"
El papa León XIV continúa con las actividades durante su visita a la Argentina. En el último discurso brindado en Córdoba recordó las palabras de Bergoglio y citó: "Sigan haciendo lío como dijo Francisco", una frase que marcó el papado del Santo Padre argentino.
Asimismo, León XIV participó de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba.
También, previo a tomar el vuelo que lo llevará nuevamente a Buenos Aires, homenajeó a Mama Antula y al Cura Brochero. "Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia, desde La Quiaca a Ushuaia", dijo.
Por la noche, el Sumo Pontífice participará de una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.