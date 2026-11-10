Colegio privado de Posadas activó protocolo ante caso de hostigamiento y violencia

Un grupo de 15 chicas fueron acusadas de perseguir, intentar pegar y amenazar de muerte a una menor de segundo año del mismo establecimiento educativo. A partir de la viralización de un video relatando lo sucedido, comenzaron a aparecer más relatos sobre el mismo grupo por bullying y hostigamiento

martes 10 de noviembre de 2026 | 15:38hs.

Un grupo de 15 estudiantes adolescentes del colegio privado Santa Catalina de Posadas fueron acusadas de hostigar y amenazar de muerte a una chica del mismo establecimiento educativo el pasado viernes. El acontecimiento no habría pasado a mayores gracias a la intervención de Macarena M., una mujer que frenó al grupo y evitó que le agredan físicamente.

Según el relato de la mujer, quien publicó un video al respecto en las redes sociales, la presunta víctima, una estudiante del segundo año, fue abordada por el grupo cuando esperaba el colectivo. Según el descargo de Macarena, el grupo de chicas siguieron a la otra menor por 15 cuadras.

Finalmente, cuando vio que le estaban por pegar, la mujer decidió frenarlas y pedir que efectivos se acerquen al lugar -justamente el hecho estaba sucediendo frente a una sede policial-. Lo llamativo de la situación es que incluso con la presencia de la policía, las adolescentes siguieron insultando a la víctima y hasta la amenazaron de muerte, advirtiendo que no se iba a escapar y que la volverían a encontrar.

A partir de la denuncia pública, los directivos del colegio realizaron un comunicado en el que mencionan que ante la situación ocurrida, la institución activó de inmediato los protocolos correspondientes y dispuso las medidas pedagógicas y de resguardo necesarias.

“Como institución educativa, expresamos nuestro absoluto rechazo a toda manifestación de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de los jóvenes, promoviendo el respeto, el diálogo, la empatía y la convivencia pacífica”, mencionan en el comunicado. En tanto, la primera decisión tomada por el colegio fue suspender provisoriamente a las adolescentes involucradas.