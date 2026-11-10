Más de mil artistas participaron del Encuentro Provincial del Movimiento en Puerto Libertad

La 33ª edición reunió a delegaciones de distintas localidades de Misiones durante dos jornadas en el complejo deportivo municipal, con más de 3.000 espectadores por noche.

martes 10 de noviembre de 2026 | 20:30hs.

Con más de 3.000 espectadores por jornada y la participación de más de mil atletas y bailarines, Puerto Libertad fue escenario de una nueva edición del Encuentro Provincial del Movimiento. La 33° edición de esta fiesta deportiva y expresiva se desarrolló el viernes y sábado en el complejo deportivo municipal Pedro Antonio Riveros, con dos noches de presentaciones que convocaron a familias y delegaciones de distintas localidades de Misiones.

Las actividades comenzaron a las 20.30 y se extendieron hasta pasada la medianoche, con las tribunas colmadas de público. Sobre la pista, los participantes desplegaron sus habilidades y expresiones artísticas en una propuesta que combinó deporte, danza, movimiento e integración.

El encuentro tuvo su primera edición en 1993 y, desde entonces, se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de su tipo en la región. A lo largo de sus 33 ediciones, se convirtió en un espacio de encuentro para talleres, escuelas y delegaciones, con participación no solo de distintos puntos de Misiones, sino también de otras provincias y de países vecinos como Brasil y Paraguay.

Como complemento de las presentaciones, el predio contó con un patio de comidas y bebidas que acompañó las dos jornadas y sumó un espacio de encuentro para las familias.

Danzas, gimnasia y expresiones artísticas sobre la pista

La programación incluyó una amplia variedad de disciplinas y propuestas, entre ellas yoga, acrobacia en tela, esquemas rítmicos motrices, danzas árabes, clásicas, españolas y modernas, gimnasia rítmica y artística, acrobacia aérea y patín artístico.

Además de las delegaciones anfitrionas, participaron representantes de Wanda, Puerto Esperanza y Posadas, en una muestra que permitió compartir el trabajo desarrollado durante el año en distintos talleres y espacios de formación.

El encuentro tuvo carácter demostrativo y no competitivo. Por ese motivo, todas las delegaciones recibieron trofeos artesanales entregados por la organización, como reconocimiento a su participación y al esfuerzo puesto en cada presentación.

Entre las actuaciones destacadas estuvo la del Centro de Jubilados de Puerto Libertad, cuyos integrantes cuentan con una trayectoria de participación en distintos escenarios de la provincia y también en encuentros fuera de Misiones. El grupo llevó su propuesta artística a Cosquín, Córdoba, y recientemente participó de un importante certamen internacional realizado en Uruguay.

Reconocimiento a Andrés Pipo Osorio y trabajo conjunto entre municipios

Uno de los momentos especiales de esta edición fue el reconocimiento al coreógrafo local Andrés "Pipo" Osorio, director de la Escuela Municipal de Danzas Urbanas de Puerto Libertad.

Osorio encabezó la delegación liberteña que participó en el Martín Fierro Federal de Danzas y recibió una distinción en el marco del Encuentro Provincial del Movimiento.

También tuvo un lugar destacado la integración de los talleres municipales de danzas urbanas de Puerto Libertad, Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú, que compartieron una presentación conjunta y reflejaron el trabajo articulado que se desarrolla entre las localidades.

Con dos noches de tribunas colmadas, más de mil participantes y una amplia diversidad de propuestas, el encuentro volvió a poner en valor el movimiento, la expresión artística y la participación comunitaria, manteniendo una tradición que desde hace más de tres décadas forma parte de la agenda cultural y deportiva de Puerto Libertad.