Jóvenes empresarios debatirán sobre los desafíos de hacer negocios en la Argentina

La convocatoria se desarrolla en un contexto de transformación económica y tecnológica, con empresas que enfrentan realidades dispares y buscan adaptarse a nuevas condiciones de competitividad.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:37hs.

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (Unaje) realizará el próximo 12 de noviembre la novena edición de Switchear, un encuentro nacional que reunirá a empresarios, emprendedores y referentes de distintos sectores para debatir sobre los desafíos de liderar equipos, impulsar la creatividad y construir vínculos que permitan fortalecer las empresas.

La convocatoria tendrá lugar en el Sheraton Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de empresarios de Misiones y de otras provincias.

El presidente de Unaje, Juan Guido Camaño, explicó que la iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre empresarios de diferentes actividades e industrias, con una mirada puesta en el desarrollo y la sustentabilidad de los negocios. "Nosotros tenemos una misión, que es la de crear más y mejores empresas. Más, entendido por empresas que dan empleo, que pagan impuestos, que generan transformaciones. Y mejores porque esto tiene mucho de sustentabilidad, de articulación con el sector público y con la internacionalización", señaló.

En ese sentido, sostuvo que el encuentro también apunta a acercar la organización a la comunidad empresarial y difundir sus actividades. El organismo cuenta con presencia territorial en aproximadamente 15 nodos distribuidos en distintas provincias, entre ellas Misiones, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

La entidad desarrolla dos encuentros nacionales principales durante el año, además de programas y actividades locales. Entre ellos se encuentra Liderando Futuro, que tuvo su edición de mitad de año en Tucumán, mientras que Switchear representa una de las principales convocatorias nacionales abiertas a la comunidad.

25 años de camino

La edición de este año adquiere un significado particular porque Unaje cumple 25 años desde su creación, el 10 de diciembre de 2001, en un escenario marcado por la profunda crisis económica y social que atravesaba el país.

Camaño consideró que ese recorrido permite comprender parte de los desafíos que enfrentaron distintas generaciones de empresarios jóvenes y las dificultades que persisten para desarrollar actividades productivas en la Argentina. "En estos 25 años han pasado muchas cosas. Parte de ese recorrido es lo que vamos a tratar de transmitir en el evento y parte del desafío que tenemos por delante como empresarios jóvenes", explicó.

El presidente de la organización, de 40 años, señaló que los integrantes atravesaron diferentes etapas de la economía nacional, aunque con un denominador común: las dificultades para encontrar condiciones sostenidas que permitan planificar inversiones y desarrollar negocios a largo plazo. "La verdad que nunca fue en estos 25 años un contexto sostenidamente propicio para el desarrollo de negocios, con previsibilidad y con reglas claras que nos permitan desarrollar a futuro. Siempre fue tratar de ir ajustando, pivotando. Creo que eso sí tenemos mucha experiencia", afirmó.

También advirtió que las realidades empresariales presentan diferencias importantes según la actividad y el territorio.

En ese sentido, destacó que el carácter multisectorial de Unaje permite reunir experiencias de industrias y rubros diversos, con problemáticas y perspectivas distintas.

Competitividad, conciencia y legado como ejes

La novena edición de Switchear estará organizada alrededor de tres grandes ejes: conciencia, competitividad y legado.

A partir de esos conceptos se desarrollarán entrevistas, exposiciones y disertaciones con referentes convocados para aportar herramientas y experiencias al sector empresario.

Según explicó Camaño, la competitividad estará vinculada con las capacidades que necesitan desarrollar las empresas para sostenerse y crecer en el escenario argentino. El legado, por su parte, propone reflexionar sobre el impacto de las decisiones empresariales y aquello que cada organización busca dejar a futuro. "Legado entendido como qué es lo que hago hoy para que me recuerden mañana", resumió.

El tercer eje estará relacionado con la dimensión humana de las organizaciones, especialmente frente a los cambios tecnológicos y la expansión de la inteligencia artificial.

Camaño, quien además dirige una empresa de consultoría informática, consideró que la tecnología tiende a estandarizarse y acercarse cada vez más a las personas. En ese escenario, sostuvo que el factor humano tendrá un papel determinante. "En la medida en la que la tecnología tiende a estandarizarse o acercarse a las personas, somos las personas las que hoy y en el futuro vamos a hacer la diferencia", expresó.

La participación de empresarios de Misiones

Misiones forma parte de la estructura territorial de UNAJE y tendrá representación en esta nueva edición del encuentro. La organización ya desarrolló actividades en la provincia para vincularse con empresarios jóvenes y fortalecer su presencia regional.

Además de las actividades nacionales, la entidad tiene previsto continuar con encuentros en distintas jurisdicciones. Entre las iniciativas mencionadas por Camaño figuran una actividad en Chaco y Corrientes, con el objetivo de impulsar el trabajo de la organización en esta última provincia, y encuentros de cierre de año en Salta y Jujuy.

El encuentro buscará reunir a empresarios de distintas generaciones y sectores para compartir experiencias, analizar las transformaciones del escenario productivo y discutir herramientas para construir empresas con capacidad de adaptación y proyección.