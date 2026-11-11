León XIV llegó a Perú, el país que lo recibió como misionero y al que regresa como Papa

Después de despedirse de la Argentina con una multitudinaria misa en Luján, el pontífice aterrizó en Lima para comenzar la última etapa de su gira sudamericana. Vivió más de dos décadas en territorio peruano, donde desarrolló su labor pastoral y fue obispo de Chiclayo. Los fieles lo esperan con el cariño de quien regresa a casa.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 20:03hs.

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, el país que considera su segunda patria y donde construyó buena parte de su historia religiosa antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Buenos Aires aterrizó a las 17.30 (hora local) en la Base Aérea del Callao, en Lima, donde fue recibido por autoridades del Gobierno peruano.

El arribo marcó el comienzo de la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica, que incluyó Uruguay y Argentina. Sin embargo, esta escala tiene una particularidad: no se trata solamente de una visita pastoral, sino del regreso de Robert Francis Prevost a una tierra donde vivió durante décadas, acompañó comunidades y desarrolló una parte fundamental de su vocación.

En Perú lo esperan con un afecto especial. Muchos todavía lo recuerdan como "Padre Robert", el religioso que llegó como misionero y terminó convirtiéndose en obispo de Chiclayo. Ahora vuelve con el nombre de León XIV y una responsabilidad que trasciende las fronteras de ese país.

Un regreso a la tierra que marcó su historia

La relación de Prevost con Perú comenzó en 1985, cuando llegó como integrante de la Orden de San Agustín para desarrollar tareas misioneras. Durante sus primeros años trabajó en Trujillo, donde participó de actividades pastorales y de formación religiosa.

Con el paso del tiempo, su trayectoria lo llevó a ocupar distintas responsabilidades dentro de la Iglesia. En 2014 fue designado administrador apostólico de Chiclayo y, al año siguiente, asumió como obispo de esa diócesis, cargo que desempeñó hasta 2023.

Su cercanía con las comunidades, el trabajo con los sectores más vulnerables y su presencia en distintas realidades sociales hicieron que construyera una relación muy estrecha con la población local. También obtuvo la nacionalidad peruana, que se sumó a la estadounidense.

Por eso, su regreso genera una expectativa que va más allá de las ceremonias oficiales. El pontífice vuelve a encontrarse con personas, lugares y comunidades que formaron parte de su vida antes de llegar al Vaticano.

Una bienvenida multitudinaria y una agenda por distintas regiones

La primera jornada en Lima incluye una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 continuará con actividades religiosas e institucionales, entre ellas reuniones con los obispos peruanos, representantes de la Iglesia y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 13, cuando viaje a Chiclayo. Allí celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y regresará a espacios vinculados con su etapa como obispo. También mantendrá encuentros con religiosos, agentes pastorales y representantes de la comunidad universitaria.

La agenda continuará el sábado 14 con actividades en Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, mientras que el domingo 15 llegará a Cusco y Pucallpa. En esta última ciudad tendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de encabezar una celebración eucarística.

El lunes 16 concluirá la visita con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, y posteriormente emprenderá el regreso a Roma.

Un viaje atravesado por los desafíos del Perú

La visita también se produce en un contexto complejo para el país, atravesado por problemas de inseguridad, desigualdad, pobreza y tensiones políticas. En ese escenario, se espera que los mensajes del pontífice tengan una dimensión que exceda lo estrictamente religioso y alcancen a la realidad social peruana.

Su trayectoria en el país, donde conoció de cerca las dificultades de distintas comunidades, le otorga una cercanía particular con esos problemas.

Después de su paso por Uruguay y Argentina, León XIV llega así al último destino de su recorrido sudamericano. Esta vez, el viaje tiene un significado diferente: vuelve al lugar donde fue misionero, sacerdote y obispo, y donde muchos todavía lo reconocen como Robert, antes de que el mundo comenzara a llamarlo Papa.