León XIV: "Argentina tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción" | El Territorio
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León XIV: "Argentina tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción"

El Sumo Pontífice afirmó haberse sentido "como en casa" durante su visita al país. Esta tarde partió rumbo a Perú, su próximo destino.
miércoles 11 de noviembre de 2026 | 14:44hs.

Tras despedirse de Argentina, las redes sociales del papa León XIV manifestaron gratitud y emoción. A través de la red social X, la cuenta @Pontifex_es expresó: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco".

"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", afirmó. 

Y concluyó: "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!". 

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