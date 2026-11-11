León XIV: "Argentina tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción"
Tras despedirse de Argentina, las redes sociales del papa León XIV manifestaron gratitud y emoción. A través de la red social X, la cuenta @Pontifex_es expresó: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco".
"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", afirmó.
Y concluyó: "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!".
Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico— Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026