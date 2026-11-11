El científico misionero Diego Ojeda recibió una distinción de honor del Senado de la Nación

El investigador del Conicet radicado en Puerto Rico, Misiones, fue distinguido con la Mención de Honor al Valor Científico 2026 por sus aportes a la investigación, la innovación y el desarrollo de herramientas para el diagnóstico de enfermedades.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 13:55hs.

El científico misionero Diego Sebastián Ojeda, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e integrante del equipo de investigación de la Fundación Instituto Leloir, fue seleccionado para recibir la Mención de Honor al Valor Científico 2026, una distinción otorgada por el Senado de la Nación a personalidades y organizaciones destacadas por sus contribuciones a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.

El reconocimiento adquiere especial relevancia para Misiones, donde Ojeda desarrolla parte de su actividad científica desde la ciudad de Puerto Rico. Su trayectoria está vinculada a investigaciones en ciencias de la salud y al desarrollo de herramientas de diagnóstico que alcanzaron particular trascendencia durante la pandemia de coronavirus.

La postulación fue presentada por la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, quien destacó los antecedentes científicos del investigador, sus aportes al sistema de salud y su participación en proyectos de innovación tecnológica con aplicación concreta.

La candidatura fue evaluada en el marco del procedimiento de selección de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que comunicó oficialmente la finalización del análisis de las postulaciones y organizó la ceremonia de entrega de las distinciones en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Una trayectoria científica con impacto en la salud

Entre los principales antecedentes de Ojeda se destaca la obtención, en 2025, del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud, un reconocimiento a su trabajo de investigación y desarrollo.

El científico también participó en el desarrollo de los test serológicos COVIDAR IgG e IgM, herramientas utilizadas para detectar anticuerpos contra el coronavirus y que recibieron la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Su contribución incluyó, además, la coordinación de la validación de un método rápido de toma de muestras que permitió utilizar el kit COVIDAR IgG a partir de una sola gota de sangre. Este avance representó un aporte relevante a las posibilidades de diagnóstico y vigilancia sanitaria, al facilitar la obtención de muestras mediante un procedimiento menos invasivo.

Actualmente, Ojeda integra el equipo de la doctora Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto Leloir, uno de los espacios de investigación científica vinculados al desarrollo de herramientas biomédicas en la Argentina.

El Misionero del Año

El reconocimiento del Senado se suma a una trayectoria que ya había tenido una importante repercusión en Misiones. En diciembre de 2020, Diego Ojeda fue elegido Misionero del Año, una distinción otorgada por el diario El Territorio, en reconocimiento a su participación en el desarrollo de herramientas científicas para enfrentar la pandemia.

Nacido en Puerto Rico, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, Ojeda se trasladó posteriormente a Posadas para estudiar la Licenciatura en Genética en la Universidad Nacional de Misiones. Su formación continuó en el ámbito de la investigación biomédica, donde obtuvo el doctorado en Virología Molecular y desarrolló trabajos vinculados al estudio de enfermedades virales.

Durante la emergencia sanitaria de 2020, su participación en el desarrollo del primer test serológico argentino para detectar anticuerpos contra el coronavirus lo convirtió en uno de los científicos misioneros con mayor reconocimiento público.

En aquella oportunidad, el investigador reivindicó especialmente el papel de la educación pública en su formación profesional y destacó la importancia de promover las carreras científicas entre las nuevas generaciones.

Su trabajo también se proyectó hacia nuevas investigaciones vinculadas al dengue. En 2025 recibió la Distinción Especial por el 95° Aniversario de Merck en Argentina, en el marco del Premio Merck-Conicet de Innovación en Ciencias de la Salud, por un desarrollo orientado al análisis de la respuesta inmunológica frente a esa enfermedad. La iniciativa contempla una plataforma para estudiar los anticuerpos generados después de una infección o una vacunación, con posibles aplicaciones científicas y epidemiológicas.

“Resulta un verdadero orgullo reconocer la trayectoria y los aportes del doctor Diego Ojeda, cuya labor constituye una valiosa contribución al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país", expresó Rojas Decut. La senadora también destacó que el trabajo, el compromiso y la dedicación del investigador representan los valores que la distinción procura reconocer.

La postulación puso en consideración del Senado una trayectoria construida desde la formación universitaria pública, la investigación científica y la participación en proyectos destinados a resolver problemas sanitarios.

La edición 2026 reunió a más de 40 científicos, equipos de investigación e instituciones de distintas provincias argentinas, con trabajos vinculados a la medicina, la biotecnología, la inteligencia artificial, la producción agropecuaria, la energía y otras áreas estratégicas.

Misiones estuvo representada entre los reconocimientos por Diego Ojeda y la bioquímica Cristina Angélica Weber. La distinción al investigador de Puerto Rico representa un nuevo reconocimiento a la capacidad de la ciencia argentina para producir conocimiento y desarrollar tecnologías con impacto social.

Para Misiones, también constituye una puesta en valor de la formación de profesionales en la universidad pública y de la proyección nacional de sus investigadores. La trayectoria de Ojeda, desde las aulas de la Universidad Nacional de Misiones hasta los laboratorios de investigación biomédica, refleja ese recorrido.