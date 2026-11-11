Piletas de cara al verano: exigirán habilitación municipal y aviso de apertura con 30 días de anticipación

En este marco, el viernes 13 de noviembre, a las 15, se realizará la charla de cierre del curso de socorristas acuáticos para la temporada 2026/2027. La actividad tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio central municipal.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 12:16hs.

Frente al inicio del verano, los establecimientos con piletas deberán contar con la correspondiente habilitación municipal y comunicar el comienzo de sus actividades con 30 días de anticipación. En ese marco, el viernes 13 de noviembre se realizará la charla de cierre del curso de socorristas acuáticos.

Con el comienzo de la temporada de verano 2026/2027, la Municipalidad de Posadas recuerda a los propietarios y responsables de natatorios y recintos con piletas que deben contar con la correspondiente habilitación municipal para desarrollar sus actividades, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza II – N.º 41.

Entre los requisitos previstos, se establece que, antes del inicio de cada temporada, los responsables deben comunicar por escrito la fecha de apertura con una anticipación de 30 días ante la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Urbana. Esta presentación permite coordinar las inspecciones correspondientes y verificar que los establecimientos cumplan con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

La nota formal debe presentarse en Mesa de Entradas del edificio central de la Municipalidad, ubicado en calle San Martín 1579.

En este marco, el viernes 13 de noviembre, a las 15, se realizará la charla de cierre del curso de socorristas acuáticos para la temporada 2026/2027. La actividad tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio central municipal y forma parte de las instancias previstas para dar cumplimiento a la Ordenanza II – N.º 41, que regula el funcionamiento de los natatorios.

Para realizar consultas sobre los requisitos de habilitación y los procedimientos correspondientes, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Urbana, ubicada en el segundo piso del edificio central, o comunicarse al teléfono 444-9072. La atención es de lunes a viernes, de 7 a 13 h.