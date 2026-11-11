El Montoya reunió a la comunidad para celebrar la misa del Papa León XIV en Luján

La transmisión de la Santa Misa celebrada este miércoles en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján fue proyectada en el auditorio del Montoya.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 10:56hs.

Captura de pantalla.

La transmisión de la Santa Misa celebrada en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján reunió esta mañana a integrantes de la comunidad educativa, estudiantes y vecinos en el auditorio del Instituto Montoya. La propuesta fue impulsada por el equipo de conducción de la institución, que abrió sus puertas para compartir la transmisión. Alejandra Chuquel, secretaria académica, explicó que la propuesta surgió de la identidad católica del Montoya y de la importancia del acontecimiento. "Buscamos que podamos vivirlo en comunidad, no solo como comunidad educativa, sino también junto con otras personas", señaló.

Entre quienes se acercaron estuvo Gisela Trombetta, del barrio Itaembé Guazú, quien asistió junto con su hermana Soledad, de la parroquia Cura Brochero. Gisela destacó el valor de la Eucaristía y sostuvo que, más allá de la figura del Papa, "Jesús es el centro de todo". También expresó su esperanza de que la visita deje testimonios y acerque a más personas a la fe.

Soledad contó que la transmisión la emocionó desde el primer día, especialmente por los testimonios y la participación de los jóvenes. "El Papa nos invita a abrir el corazón, acercarnos y vivir esto desde adentro. Es maravilloso", afirmó. Además, consideró que lo que ocurre en el país puede marcar "un antes y un después" y recordó que "nunca es tarde para acercarnos a Jesús".

Matías Suirezs, también integrante de la comunidad Cura Brochero, valoró los mensajes del Papa y su llamado a la unidad. "Nuestra sociedad venía muy golpeada y fragmentada. Creo que trae un mensaje que todos los argentinos tenemos que escuchar e incorporar a nuestra vida cotidiana", expresó.

Tambien estudiantes de la carrera de Locutor Nacional participaron de la actividad. César Lewtak señaló que compartir la vigilia fue "una vivencia muy linda" y que, como comunicadores, también "es importante estar informados". Sabrina Troche, por su parte, agradeció el espacio: "Se siente realmente lindo que nos den esta oportunidad para poder compartirlo".