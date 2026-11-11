Oberá: detuvieron a un joven acusado de amenazar a su familia y atacar a su hermano con un cuchillo
Un hombre de 20 años fue detenido en la madrugada de este miércoles en la localidad de Oberá, tras protagonizar un episodio de violencia familiar en el que habría amenazado de muerte a integrantes de su familia, provocado daños en una motocicleta y agredido a su hermano con un cuchillo.
Fuentes policiales dieron a conocer que el hecho se conoció alrededor de las 2 de la mañana, cuando Adrián Ezequiel D. O., de 27 años, se presentó en la dependencia policial y denunció que su hermano, Alexis P., se había presentado en su vivienda, sin mediar palabras comenzó a amenazar al grupo familiar y ocasionó daños en su motocicleta. Según manifestó, también lo habría atacado con un arma blanca, por lo que debió abandonar la vivienda junto a su esposa y sus hijos para resguardarse.
A partir de la denuncia, los efectivos acudieron al domicilio, donde fueron recibidos por el joven, quien salió armado con un cuchillo y comenzó a amenazar al personal policial. Tras un forcejeo, los uniformados consiguieron desarmarlo y reducirlo, concretando su detención y el secuestro del arma blanca.
El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Comisaría Tercera, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el hecho.