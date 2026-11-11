Robaron el cableado y un medidor de una escuela de Puerto Libertad

La directora del establecimiento denunció el robo de unos 40 metros de cable y un medidor eléctrico. La Policía recuperó los elementos y detuvo a dos hombres de 34 y 21 años.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:24hs.

Foto: Captura de Video.

La directora de la Escuela 151 denunció la sustracción de unos 40 metros de cable y un medidor eléctrico. Los elementos fueron recuperados durante un operativo policial. La investigación comenzó alrededor de las 13.30 de ayer, luego de que la directora del establecimiento alertara sobre el robo de cables y un medidor eléctrico. En el marco de las averiguaciones, la Policía detuvo a un hombre de 34 años que tenía en su poder un medidor. Luego, durante un rastrillaje en inmediaciones del barrio Parque, los efectivos localizaron a otro hombre, de 21, que llevaba varios trozos de cable. Los elementos fueron secuestrados. Los investigadores sospechan que los cables podrían haber sido destinados a la extracción de cobre mediante su quema, aunque esa hipótesis es materia de investigación. Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional y quedaron a disposición de la Justicia.

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