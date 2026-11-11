Un brasileño será juzgado por el transporte de más de siete toneladas de marihuana

El debate oral se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. El acusado, Sander Camargo Dos Santos, está imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas. Su consorte de causa acordó un juicio abreviado.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 7:11hs.

Foto: Archivo.

El Tribunal Federal de Posadas dará inicio este miércoles, a las 8, al juicio contra Sander Camargo Dos Santos, de nacionalidad brasileña. La audiencia se desarrollará en la sede ubicada sobre la calle Félix de Azara 2170 y el imputado será juzgado por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de autor. En tanto, su consorte de causa, Joao Pedro Monteiro Correa, suscribió un acuerdo de juicio abreviado.

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la tarde del 11 de noviembre de 2024, cuando efectivos del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional, que circulaban por la ruta provincial 1, observaron un camión Volkswagen blanco con semirremolque detenido y aparentemente averiado. Junto al vehículo había dos hombres y, al acercarse, los uniformados advirtieron que un Peugeot 408 realizó una maniobra brusca y escapó en dirección a Apóstoles.

De acuerdo con la reconstrucción, durante la persecución los ocupantes del Peugeot efectuaron disparos, que fueron repelidos por los gendarmes. Luego, personal de la Unidad de Inteligencia Criminal llegó al lugar y observó que los hombres habían abordado otro camión. El seguimiento terminó en Apóstoles, donde fueron detenidos e identificados como Camargo Dos Santos y Monteiro Correa.

Posteriormente, el Peugeot fue hallado abandonado con varios orificios similares a impactos de arma de fuego. Al inspeccionar el camión con el apoyo de un perro detector, los efectivos realizaron un escaneo y encontraron más de siete toneladas de marihuana, distribuidas en 8.806 paquetes. La acusación sostiene que Camargo Dos Santos, junto con su consorte de causa y otras personas que aún no fueron identificadas, cumplía un rol clave en la custodia del vehículo y de la carga.

El tribunal estará integrado por la jueza Ruth María Ponce de León, como presidenta, y los jueces Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, este último como subrogante. Intervendrán el fiscal general Pablo Ricardo Di Loreto y el defensor público oficial Mariano Romero, además de los testigos convocados para el debate.