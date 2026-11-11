Investigan la muerte de un hombre hallado con un disparo en la espalda, hay cinco detenidos

La víctima, de 53 años, fue encontrada el lunes por la noche en una vereda de las calles Lázaro Toranzos y Roque Sáenz Peña. En un allanamiento secuestraron un arma calibre 22, municiones, vainas servidas y una funda.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 7:39hs.

Foto: Mercedes Berón.

La investigación por la muerte de J. L. A., de 53 años, avanzó con cinco personas aprehendidas y el secuestro de un arma de fuego. El hombre había sido encontrado sin vida durante la noche del lunes 9 de noviembre en la intersección de las calles Lázaro Toranzos y Roque Sáenz Peña de Santo Tomé.

El caso se conoció alrededor de las 23.30, a partir de un llamado del hospital local que alertó sobre una persona sin signos vitales en la vía pública. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre tendido sobre la vereda. Luego se estableció que tenía un disparo en la espalda.

Tras las primeras actuaciones, el cuerpo fue trasladado al hospital para un examen médico y quedó a disposición de la Justicia. La autopsia fue ordenada para determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

Como parte de la investigación, alrededor de las 15.20 se realizó un allanamiento en el lugar donde fue encontrada la víctima. Allí se secuestraron un arma de fuego calibre 22, siete municiones, dos vainas servidas -una corta y otra larga- y una funda de cuero ecológico color marrón oscuro.

La comisaria Laura Liliana Etcheverría, jefa de la Comisaría Primera, confirmó que cinco personas fueron aprehendidas en el marco de la causa. Los elementos incautados quedaron depositados en esa dependencia policial, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.