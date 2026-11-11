Iguazú celebra los 15 años de Cataratas como una de las Siete Maravillas Naturales

La celebración por los 15 años de la consagración de las Cataratas del Iguazú como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo incluirá actividades en los parques argentino y brasileño. El festival popular comenzará a las 20 y será gratuito.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 7:23hs.

Foto: Norma Devechi.

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la consagración de las Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural del Mundo. Para celebrar los 15 años del reconocimiento, habrá propuestas en los parques nacionales de Argentina y Brasil, un acto institucional, actividades culturales y un festival popular en el Hito de las Tres Fronteras, con la presentación de Cristian y la Ruta. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.

El 11 de noviembre de 2011, las Cataratas fueron elegidas como una de las Siete Nuevas Maravillas Naturales del Mundo, en el concurso impulsado por la fundación New7Wonders. La distinción fue resultado de una votación internacional y contribuyó a posicionar el destino Iguazú en una vidriera global.

Las actividades comenzarán a las 8.30 en el Parque Nacional Iguazú, con el recibimiento de turistas y vecinos junto a las mascotas en el portal de acceso a Cataratas. Por primera vez, los parques argentino y brasileño realizarán una actividad conjunta: un “Portal Mágico” que conectará ambos espacios entre las 9 y las 17. Los visitantes también podrán fotografiarse con los corpóreos de #CataratasDay y compartir las imágenes en redes sociales.

La agenda cultural incluirá una presentación de tango en el mirador Ramón Ayala, de 10 a 12, y un espectáculo de folclore y danza en el patio comercial del Parque Nacional Iguazú, de 16 a 17.

La celebración continuará a las 20 con un festival popular en el Hito de las Tres Fronteras, abierto a la comunidad y a los visitantes. Cristian y la Ruta estará a cargo del cierre musical.

Del lado brasileño, las propuestas incluirán una sesión de yoga al amanecer, una feria de empleo con 200 vacantes y actividades de recreación y bienestar. También habrá una conexión en tiempo real con Argentina. Además, los habitantes de 14 municipios cercanos al parque brasileño tendrán entrada gratuita.