Colonia Victoria recuperó sus cultivos y se prepara para la Fiesta Provincial del Choclo

Tras los temporales, los productores lograron recuperar las plantaciones y ya hay entre 320 y 330 hectáreas destinadas al cultivo. La sexta edición se realizará dentro de un mes.

martes 10 de noviembre de 2026 | 21:30hs.

A un mes de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Choclo, Colonia Victoria avanza con los preparativos para celebrar la sexta entrega del evento. Después de las complicaciones que provocaron los temporales en la región, los productores locales lograron recuperar sus plantaciones y ya comenzaron a obtener los primeros frutos, un aspecto clave para garantizar la materia prima que caracteriza a la celebración.

El intendente Hugo Andino destacó el esfuerzo de los agricultores y el avance de la organización. "Por suerte los colonos pudieron recuperar su producción. Estamos a un mes prácticamente de la Fiesta, trabajando y preparando todo. Ojalá Dios quiera que el tiempo acompañe también esa fecha y que salga una hermosa fiesta", expresó.

La recuperación de las chacras y el impulso a la producción

Las condiciones meteorológicas habían afectado los cultivos y generado preocupación entre los productores. Sin embargo, el trabajo en las chacras permitió recuperar buena parte de las plantaciones. Actualmente, los choclos comenzaron a florecer y las primeras producciones avanzan hacia la etapa de cosecha.

"Los temporales que vinieron golpearon mucho, pero gracias a Dios en Victoria ya está habiendo choclo. La verdad que un mes antes es importante que ya tengamos ese producto, porque sabemos que sin eso no se puede hacer una fiesta. La gente ya está teniendo sus frutos en sus chacras, ya están floreciendo los choclos", señaló Andino.

En ese contexto, la distribución de más de 300 kilos de semillas permitió fortalecer la actividad agrícola en el municipio. De acuerdo con las estimaciones, Colonia Victoria cuenta actualmente con entre 320 y 330 hectáreas destinadas al cultivo de choclo, con producciones de distintas escalas.

"Hay colonos que tienen media hectárea, una o dos, y hay empresas que tienen más de 100 hectáreas. Esos están creciendo en tiempo y forma, faltando cuatro o cinco meses para la fiesta, hoy ya están floreciendo y a un paso de dar su producción", explicó el jefe comunal.

Ya hay 40 expositores inscriptos

En paralelo al movimiento productivo, también avanzan los trabajos de organización y acondicionamiento del predio. Hasta el momento, hay 40 stands anotados, con participantes de San Javier, San Ignacio, Leandro N. Alem y Wanda, entre otras localidades.

El espacio cuenta con capacidad para albergar 80 puestos, por lo que la expectativa es ampliar la convocatoria durante las próximas semanas y reunir a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas de distintos puntos de Misiones.

"Tenemos ya 40 stands anotados. La fiesta está abierta para toda la provincia, el predio está preparado para 80 stands y esperemos llegar a esa cifra o superarla", remarcó Andino.

La sexta Fiesta Provincial del Choclo buscará así reunir nuevamente a productores y visitantes en torno a uno de los cultivos característicos de Colonia Victoria, con el desafío de que el clima acompañe y permita celebrar una edición marcada por la recuperación de las chacras y el trabajo de los agricultores.