Cuatro de cuatro para Rafa Noguera en una temporada inolvidable

El atleta local se impuso en el triatlón olímpico Ciudad de Posadas, disputado en El Brete. Con un tiempo de 2h02m56s, consiguió su cuarta victoria en las competencias provinciales de la temporada.

martes 10 de noviembre de 2026 | 20:55hs.

Rafael Noguera volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en el triatlón misionero. El domingo se quedó con la clasificación general del Triatlón Olímpico Ciudad de Posadas, disputado en el balneario El Brete, y consiguió un objetivo que había anticipado: terminar invicto la temporada provincial, después de ganar las cuatro competencias del calendario.

El representante posadeño reunió el exigente recorrido en 2 horas, 2 minutos y 56 segundos, resultado que lo ubicó en el primer lugar de la clasificación general. La victoria tuvo un significado especial porque coronó una racha que el propio atleta quería sostener, aunque reconoció que el crecimiento de sus competidores le exige mantener la concentración y el trabajo cotidiano.

La jornada reunió a deportistas de Misiones y de localidades de la región, en una prueba organizada por la Asociación Civil TriMisiones que tuvo como escenario la costa del Paraná y combinó tres disciplinas: natación, ciclismo y pedestrismo.

Una victoria construida durante todo el año.

La competencia se desarrolló en distancia olímpica o estándar, con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. Una de las particularidades fue que el tramo de bicicleta se disputó sin dibujo, es decir, sin que los participantes pudieran aprovechar la succión de otros corredores para avanzar en pelotón. Cada atleta debía administrar su propio ritmo y esfuerzo durante el recorrido.

Después de cruzar la meta, Noguera contó que llegó con el objetivo de sostener la racha, aunque no sintió una presión especial por conseguirlo. "Presionado no estuve, pero sí quería mantener la racha de este año, de poder ganar las cuatro fechas. Era algo que no cambiaba mucho, pero sí, lo busqué y se dio y así que contento", expresó tras cruzar la línea de llegada.

Rafa Noguera sigue ganando y no deja de proyectar nuevos desafíos.

El triunfo también tuvo un condimento especial por el crecimiento de los competidores que vienen detrás. El posadeño mencionó especialmente a Martín Villagrán y Juan Benítez, dos jóvenes que, según parecía, están mejorando y se acercan cada vez más a los primeros puestos.

"Vienen mejorando y vienen acercándose; y bueno, es una rivalidad. Son jóvenes, están creciendo en este deporte y obviamente que eso hace que yo no me pueda relajar, descuidar, porque a donde me descuiden me van a ganar", señaló con simpatía.

Lejos de interpretar esa competencia como un obstáculo, Noguera destacó que el crecimiento de los demás también lo beneficia. Contó que compartir entrenamientos y que ese acompañamiento resulta importante para sostener la motivación y elevar el nivel deportivo.

"Para mí eso es muy positivo, porque a veces nos encontramos a entrenar juntos y nos beneficiamos mutuamente, no sólo por la presión en sí del deporte, sino por el acompañamiento en los entrenamientos", agregó.

Treinta años de entrenamiento y una vida ligada al deporte.

Detrás de la regularidad de Noguera hay una historia de constancia que comenzó mucho antes de sus últimas victorias. El atleta contó que practica atletismo desde 1996, cuando tenía 16 años, y que desde entonces nunca dejó de competir ni de entrenar.

"Ya hace 30 años. Lesiones tuve millas, creo que no me podría ni siquiera acordar cuántas, pero siempre trabajando en la recuperación, trabajando en volver, aprendiendo de lo que hacía mal y por qué llegaban las lesiones", relató.

Una temporada perfecta y un sueño mundial para el triatleta posadeño.

Con casi 47 años, explicó que modificó su manera de preparar y que actualmente intenta evitar los excesos de intensidad para cuidar el cuerpo y sostener la continuidad. También reconoció que el entrenamiento se convirtió en una parte inseparable de su vida.

"Ahora trato de enfocar el entrenamiento sin tanta intensidad y bueno, es la constancia y no sé a qué más se debe. Es como que ya es mi forma de vida, yo no puedo estar sin entrenar, ya no puedo, me falta algo si no entreno. Entonces esa constancia y al no dejar, creo que hace que todavía me pueda mantener a los casi 47 años", sostuvo.

Sobre las tres disciplinas, explicó que actualmente se siente más cómodo en el agua y sobre la bicicleta, mientras que el pedestrismo representa el segmento que más debe cuidar por las molestias y las lesiones que arrastra.

El próximo objetivo apunta a Brasil y al Mundial de Kona

Aunque la victoria en Posadas le permitió cerrar una temporada provincial perfecta, Noguera ya tiene otro desafío en el horizonte. Su intención es participar el próximo año en el Ironman Full de Florianópolis, Brasil, y buscar una clasificación para el Campeonato Mundial de Ironman, que se disputa en Kona, Hawái.

"Tengo un objetivo interesante, que el año que viene va a correr el Ironman de Brasil, el Full, en Floripa, y no sé si se me va a dar el año que viene, pero quiero clasificar al Mundial, a Kona, y ese es mi norte a seguir por ahora", adelantó.

En ese sentido, explicó que las competencias de triatlón y las pruebas de aguas abiertas que pueda disputar durante los próximos meses serán parte de la preparación para llegar en condiciones a ese desafío.

También se refirió al costo económico que implica sostener una actividad que reúne tres disciplinas y que, especialmente en el ciclismo, exige inversiones cada vez mayores. "Es duro. Son muchos gastos. Este deporte, lamentablemente, se volvió demasiado marquetinero y demasiado caro, sobre todo el ciclismo, porque se están dando demasiadas ventajas con la bicicleta", analizó.

Como ejemplo, mencionó el precio de los equipos de alta gama y el dilema que representa decidir cuánto invertir para mejorar el rendimiento. "Si no tenés una bicicleta de 7.000 u 8.000 dólares, no es que no podés competir, pero estás dando ventaja. Entonces, yo estoy en ese proceso, a veces me quiero preocupar en comprarme algo más caro, y después digo, no, no quiero invertir tanto. Es un dilema de tener la plata y ver si realmente vale la pena gastar tanta plata en una bicicleta", explicó.

Finalmente, dedicó la victoria a su familia, a la que reconoció como uno de los pilares fundamentales para sostener su carrera deportiva. También agradeció al Ejército, institución a la que representa, a sus auspiciantes, a Golden, al Complejo Acuático San Isidro (Casi), donde realizó la parte de natación, ya sus compañeros de entrenamiento.

"Mi familia, en primer lugar, porque es la que más siente todo. Mi ausencia en los entrenamientos, son horas en que no estoy en casa. Y el apoyo desde lo económico, porque gasto mucha plata de la familia para poder hacer este deporte", expresó.

Así, con una nueva victoria en El Brete, Noguera cerró un año sin derrotas en las pruebas provinciales y dejó en claro que todavía tiene desafíos por delante. La experiencia, la constancia y el acompañamiento de su entorno sostienen a un atleta que, cerca de los 47 años, sigue encontrando en cada competencia una razón para entrenar y superarse.

Los resultados de la competencia

En la clasificación general masculina, detrás de Noguera finalizaron Martín Villagrán, con 2h07m31s, y Mateo Monferran, de Corrientes, con 2h10m49s.

En la rama femenina, la mejor clasificada fue Evelyn Zeballo, quien quedó con el primer puesto con un tiempo de 2h45m50s.

Ganadores por categoría en la rama masculina

Junior A: Juan Benítez, con 2h15m55s.

Mayores A: Martín Villagrán, con 2h07m31s.

Mayores B: Alejandro Amarilla, con 2h34m17s.

Mayores C: José Alberto Duarte, con 2h46m51s.

Mayores D: Maximiliano Cruz, con 2h24m22s.

Mayores E: Mateo Monferran, con 2h10m49s.

Mayores F: Jorge Rafael Noguera, con 2h02m56s.

Mayores G: Francisco Rodríguez, con 2h15m13s.

Mayores H: José Raúl Moglia, con 2h39m02s.

Mayores K: Luis Manuel Bóveda, con 2h52m36s.

MTB A: Jorge Fuchs, con 2h33m25s.

BTT B: Carlos Cabezas, con 3h42m46s.

MTB C: Sergio Memler, con 3h32m17s.

MTB D: Justo Barroso, con 3h28m09s.

Ganadoras por categoría en la rama femenina

Mayores A: Mariana Duarte, con 3h25m15s.

Mayores B: Candela Gómez, con 3h19m45s.

Mayores C: Marcela Bernal, con 3h11m18s.

Mayores D: Evelyn Zeballo, con 2h45m50s.

Mayores E: Graciela Vuotto, con 3h54m43s.

Mayores F: Gabriela Flores, con 3h07m35s.

BTT B: Amorina Giménez, con 3h14m29s.

Modalidad de postas

1° puesto: Hernán Paredes, Tomás Allou y César González, con 2h08m00s.

2° puesto: Ivana Sanabria, Juan José Vázquez y Darío Brítez, con 2h14m20s.

3° puesto: Héctor Classen, Marcelo Urbanowicz y Santiago Giménez, con 2h35m05s.