Habrá clásico en las semifinales de la Súper Liga Posadeña de fútbol

Después de definirse la fase regular -a falta de dos encuentros para completarla- Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre estarán cara a cara disputando el boleto a la final del torneo Clausura. La otra llave la protagonizarán Crucero y La Cantera. Las semis comenzarán a disputarse este fin de semana (falta confirmación).

martes 10 de noviembre de 2026 | 17:37hs.

Mitre y Crucero están entre los mejores cuatro del certamen.

El líder de la etapa regular, Mitre, tendrá como rival a una Franja que finalizó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. Se trata de un cruce entre dos históricos del fútbol misionero, que volverán a encontrarse en una instancia decisiva. Por su parte, La Cantera, que terminó en la segunda ubicación, se medirá con Crucero, tercero en la tabla. Ambos conjuntos protagonizarán una serie que también promete paridad, teniendo en cuenta el recorrido que realizaron durante la fase inicial y la necesidad de conseguir un resultado favorable para avanzar a la definición del campeonato. Cabe recordar que en paralelo, la temporada también dejó consecuencias en la parte baja de la tabla. Ágil de Gobernador Roca y Atlético Posadas no lograron reunir los puntos necesarios para sostenerse en la máxima categoría y quedaron condenados al descenso por la tabla acumulada. Por lo tanto, ambos deberán disputar el próximo año el campeonato de la A Intermedia, con la obligación de buscar uno de los dos ascensos disponibles. La situación de Huracán es diferente, ya que el conjunto de Rocamora deberá afrontar una instancia de promoción frente a un representante de la segunda división. Ese compromiso será determinante para definir su continuidad en la categoría principal del fútbol posadeño y evitar sumarse a los equipos que perderán la plaza en la Súper Liga.

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