Es oficial: el posadeño Jainikoski fue convocado a la Selección sub 20

El técnico Diego Placente entregó hoy la nómina de citados para un nuevo ciclo de entrenamientos con el seleccionado juvenil de fútbol y allí se encuentra el delantero de Argentinos Juniors.

martes 10 de noviembre de 2026 | 17:14hs.

Facu fue parte de la última aventura en los Juegos Suramericanos.

La selección argentina sub 20 afrontará un nuevo ciclo de entrenamientos desde este miércoles 11 de noviembre hasta el sábado 14, en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. El conjunto nacional juvenil se prepara para el Sudamericano de la categoría a disputarse en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero del próximo año. Entre las novedades de la lista se destaca la presencia de un europibe: Bruno Galassi, futbolista de la Lazio que vuelve a ser citado tras perderse los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 por una lesión. Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Alejandro Tello (Racing), Juan Arrayago (Independiente), Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch (Newell's), Ian Subiabre (Tigre) y Jainikoski (Argentinos) son otros nombres de la nómina de Placente. Vale remarcar que Jainikoski es pieza constante en los seleccionados inferiores, por lo que ya tiene una experiencia considerable. Su último juego vistiendo la albiceleste fue en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. La lista de la Selección Argentina Sub 20 Arqueros Demián Talavera (San Lorenzo)

Agustín Cortez (Vélez Sarsfield)

Ramiro Buratti (River Plate)

Máximo Leguizamón (Tigre) Defensores Elías Verón (Rosario Central)

Nicolás Blanco (San Lorenzo)

Fernando Closter (Independiente)

Mateo Martínez (Racing Club)

Juan Arrayago (Independiente)

Gonzalo Escudero (Racing Club)

Lucas Ayala (Unión)

Joaquín Salas (Talleres) Mediocampistas Alejandro Tello (Racing Club)

Bruno Galassi (Lazio)

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Franco Pérez (Boca Juniors)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell's Old Boys) Delanteros Facundo Guch (Newell's Old Boys)

Ian Subiabre (Tigre)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Alex Verón (Vélez Sarsfield)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Valentín Dávila (Talleres)

Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)

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