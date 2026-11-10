"Ojalá que después de la visita al Papa podamos estar más unidos como sociedad"

Las lágrimas se reiteran en los fieles que pudieron acercarse, escucharlo, fotografiarlo al Sumo Pontífice en su visita a esta parte del planeta. Un santotomeño cuenta su experiencia, a la que califica como un antes y un después en su vida, sin dudas.

martes 10 de noviembre de 2026 | 16:23hs.

La admiración y la convocatoria de una figura como el papa León XIV, por estos días, no está en discusión. La simpleza de sus homilías cala hasta los huesos de sus fieles, que en muchas ocasiones no pueden aguantar las lágrimas.

Es el caso del santotomeño Santiago Saucedo, que forma parte de la comunidad de la Capilla de Luján. Junto a dos integrantes más de la capilla, emprendió el ambicioso viaje a Paysandú, Uruguay, para ver al Santo Padre en una de sus primeras apariciones en América Latina de este tour que está realizando.

A su regreso, Saucedo compartió su testimonio, atravesado por la emoción de haber estado tan cerca del Papa.

La espera bajo la lluvia y el frío

El viaje no fue sencillo. La multitud, la espera para ingresar al predio, la lluvia y después mucho frío pusieron a prueba a los peregrinos. Sin embargo, nada de eso opacó la experiencia. "Bueno, la verdad que la experiencia fue maravillosa. Capaz que uno por ahí no dimensiona la magnitud que es tenerlo al Papa tan cerca ahí saludando a la gente. Por un lado, todo lo que fue la espera para ingresar al predio, estar… nos tocó lluvia y después mucho frío y la verdad que no se explica cómo es que se aguanta todo esto y tantas horas para esperar, para verlo y escucharlo al Papa”.

Pero la emoción y la ansiedad pudieron más, y la satisfacción de haber participado, de haberlo escuchado, quedarán para siempre en su corazón.

Tres conceptos que quedaron grabados

Para Saucedo, lo más fuerte llegó con la homilía: sencilla, clara, y con tres conceptos precisos que quedaron grabados en quienes lo escucharon.

Recordó que la homilía fue una cosa muy sencilla, muy clara, fueron tres conceptos precisos. El primero fue el del puente, en alusión al puente Paysandú - Colón, Entre Ríos: "Lo que tiene que ver con el puente, haciendo alusión un poco al puente Paysandú - Colón, Entre Ríos. Y habla metafóricamente que tenemos que ser puentes, con cimientos firmes, puentes de oportunidades, de crecimiento".

El segundo, el de las palmeras: "Después se refirió a las palmeras, que son de raíces firmes pero a la vez flexibles. Habla de la flexibilidad que tenemos que tener como personas".

Y el tercero, tan nuestro, el del mate: "Y finalmente habló de algo tan nuestro que es el mate, que el mate es una bebida para compartir y que, a través del mate, se generan grandes charlas, grandes proyectos que se pueden llevar adelante tanto estando acompañado, porque habló de tomar mate acompañado, pero también habló de la compañía del mate al uno estar solo, que esa compañía es la compañía de Dios".

“Nos reconforta el alma”

Al hacer balance, Saucedo no dudó en definir el viaje como una experiencia que lo marcó como católico y como persona. “Fue una experiencia muy linda, como católico nos reconforta el alma y fue emocionante el hecho de estar tan cerca, de poder escucharlo, de poder apreciar todas las cosas que nos dijo, todas las enseñanzas que nos dejó y sin dudas va a representar para nuestro país y para toda Latinoamérica una gran oportunidad de crecimiento”.

Y cerró con el deseo que dejó la visita del Papa León XIV: “Nos dejó un mensaje esperanzador y que ojalá que después de la visita del Papa podamos estar todos más unidos como sociedad”.