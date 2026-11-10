Un desfile de moda en Iguazú recaudará fondos para el Hospital Carrillo

MISIÓN.es Experiencia reunirá este sábado a diseñadores nacionales, artistas y modelos en el Hito Tres Fronteras. Todo lo recaudado será destinado al Hospital de Rehabilitación en Salud Mental Dr. Ramón Carrillo, en una iniciativa que busca fortalecer la institución y contribuir a visibilizar la salud mental

martes 10 de noviembre de 2026 | 15:57hs.

Ana María Sánches y Mariela Aguirre, destacan el evento y la posibilidad de hablar más de salud mental. // Foto: María de Perini

La moda, el arte y la solidaridad se unirán este sábado 14 de noviembre en Puerto Iguazú con MISIÓN.es Experiencia, un desfile show que tendrá como escenario el Hito Tres Fronteras y cuya recaudación será destinada en su totalidad al Hospital de Rehabilitación en Salud Mental Dr. Ramón Carrillo, el único establecimiento especializado en esta área en Misiones. La propuesta comenzará a las 18 y reunirá a diseñadores, artistas y referentes del mundo de la moda en una jornada que, además de convocar al público, busca acompañar las necesidades de una institución que enfrenta una demanda creciente de atención.

La iniciativa surgió de una conversación entre Ana María Sánchez, organizadora del evento, y la conductora Andy Garmendia, quien le propuso aprovechar los escenarios naturales de la provincia para realizar un desfile. A partir de esa idea, Sánchez encontró la posibilidad de vincular la propuesta con las necesidades del Hospital Carrillo, a través de una acción solidaria que permitiera reunir recursos y, al mismo tiempo, acercar la temática de la salud mental a la comunidad. "Juntamos la locación natural, la moda y ayudar al hospital", resumió.

El desfile contará con la participación de distintos diseñadores, entre ellos Perlea, que realizará su presentación, Ana Rossatti, Ana Pugliesi y Pucheta Paz, con sus diseños de alta costura. En tanto también estarán el artista internacional Rodrigo Sosa y la modelo Ingrid Grudke, mientras que la conducción estará a cargo de Andy Garmendia.

La presencia de diseñadores nacionales fue una decisión que apunta a darle mayor proyección a la convocatoria y, a la vez, poner en valor la producción local y nacional vinculada a la moda. Según explicó Sánchez, la intención es que el evento trascienda el ámbito provincial y pueda llegar a otros públicos a través de la difusión de quienes forman parte de la propuesta.

La convocatoria, aseguró, viene teniendo una respuesta favorable, tanto de quienes quieren asistir como de personas y organizaciones que se acercaron para colaborar con la causa. En ese sentido, destacó que el interés despertado por la iniciativa permitió generar una participación que va más allá de la compra de una ubicación para presenciar el espectáculo.

Para Mariela Aguirre, quien desde hace aproximadamente dos años y medio acompaña la coordinación del Hospital Carrillo, la propuesta representa una oportunidad importante para fortalecer los recursos de la institución, en un contexto en el que aumentaron las consultas y las necesidades de atención.

"Después de la pandemia vimos un incremento importante de todo lo que es la demanda de atención por los trastornos mentales, se ha incrementado en más de un 30% la demanda. Esto generó un montón de necesidades y también la necesidad de poder hablar de la salud mental", explicó Aguirre.

En ese escenario, consideró que la realización de un evento de estas características permite reunir a distintos sectores en torno a una temática que atraviesa a la sociedad y que durante mucho tiempo estuvo rodeada de prejuicios. Destacó, además, el acompañamiento del sector privado y del Estado, así como la participación de figuras reconocidas que contribuyen a ampliar el alcance de la convocatoria.

"Nos llamó la atención el interés de las personas interesadas no solamente de participar, sino también de colaborar, que eso también para nosotros es importante porque nos permite tener insumos o ciertos recursos que fortalezcan al hospital", expresó.

Uno de los resultados que ya dejó la organización de MISIÓN.es Experiencia fue la conformación de una cooperadora para el Hospital Carrillo, una herramienta que, según Sánchez, permitirá canalizar futuras acciones solidarias y acompañar las necesidades cotidianas del establecimiento. "Todos los mega hospitales tienen su cooperadora y su entrada de beneficencia y la verdad que el interior no ve mucho. La idea es que todas las instituciones, sean públicas o privadas, tengan esa posibilidad de ayudar", manifestó.

En cuanto a la modalidad de colaboración, se sugirió una donación de 40.000 pesos para acceder a una silla durante el desfile, aunque Sánchez aclaró que ese monto no constituye un límite ni una condición excluyente para quienes quieran aportar. "Hay gente que dona mucho más y otra gente que menos. Es también de acuerdo a lo que uno pueda y hasta ese día pueden estar donando, quienes ya donaron pueden volver a donar", acotó.

Quienes deseen hacerlo pueden enviar su colaboración monetaria al alias HICE.CUBETA.REASUME y enviar su comprobante al número 3765-081407.

Más allá de la recaudación, tanto la organizadora como la representante del hospital coincidieron en que uno de los objetivos centrales es contribuir a que la salud mental tenga mayor presencia en las conversaciones cotidianas y deje de ser una problemática silenciada. En ese sentido, Aguirre sostuvo que todavía existen prejuicios que dificultan que las personas puedan reconocer sus padecimientos y buscar acompañamiento, a diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades.

"Es una temática que nos involucra a todos, es una temática invisibilizada, es una temática que mucho tiempo generó mucho prurito, mucha vergüenza poder hablar, muy oculto, entonces el hecho de poder poner en palabras, como decimos nosotros, y el poder manifestar el padecimiento o la vulnerabilidad nos da la posibilidad de, primero, de pedir ayuda, de reconocer que necesitamos ayuda y de poder hablar", señaló.

En esa línea, planteó que muchas veces existe una mayor naturalización para hablar de problemas de presión arterial o diabetes, mientras que las dificultades vinculadas con la salud mental todavía encuentran resistencias para ser expresadas. Por eso, consideró que la visibilidad que puede alcanzar un evento de estas características también representa una oportunidad para reconocer que se trata de una dimensión de la salud que atraviesa a las personas en distintos momentos de sus vidas.

Sánchez coincidió en que no es una problemática ajena a ninguna familia y que la posibilidad de acudir a terapia o buscar ayuda profesional forma parte de una realidad cada vez más extendida. "Afecta a toda la familia, porque todos tenemos alguien que va a terapia y es normal, es algo de todos y de estos tiempos. Ninguno está exento", sostuvo.

Aguirre agregó que las exigencias y situaciones de estrés que atraviesan las personas pueden repercutir en diferentes aspectos de su vida y, cuando no encuentran herramientas para afrontarlas, derivar en distintos trastornos que comprometen tanto la salud como los vínculos y el ámbito laboral.

Por eso, consideró importante que la comunidad pueda reconocer la necesidad de hablar sobre estos temas y pedir ayuda cuando sea necesario. "Es un problema de todos y del que es necesario hablar y es necesario pedir ayuda", concluyó.

Así, MISIÓN.es Experiencia buscará que una noche dedicada a la moda y al espectáculo tenga también un impacto concreto en la atención de la salud mental en Misiones, con recursos para el Hospital Carrillo y un mensaje que sus organizadoras esperan que llegue mucho más allá del escenario del Hito Tres Fronteras.