Misioneros regresan con el corazón lleno y renovadas esperanzas luego de ver al papa León XIV

Las delegaciones que estuvieron en Buenos Aires regresan a la tierra colorada luego de escuchar al papa en el Monumento a los Españoles y verlo en las calles de Buenos Aires.

martes 10 de noviembre de 2026 | 14:30hs.

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción entre los dos millones de fieles que se acercaron el lunes al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos estuvieron varios grupos religiosos de misioneros que viajaron especialmente para participar de la Misa de las Familias y que, después de una larga espera durante la noche, pudieron vivir de cerca uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de las últimas décadas en el país.

El grupo de la Renovación Carismática Católica estuvo el lunes y se quedarán hasta hoy para la vigilia de los jóvenes.

“Para mí fue una bendición y una gracia enorme haber estado ahí. A pesar del cansancio, desde el primer momento sentí que era un regalo del cielo poder vivir esta experiencia, escuchar las palabras del Santo Padre y compartir la fe con tanta gente. Era emocionante ver como Dios se daba a tantas personas, consolando, renovando y abrazando a través de la homilía y la Eucaristía a todo un pueblo que lo necesitaba”, comentó Marianela González, quien viajó juntos sus ahijadas Yanet y Nahiara y su mamá Gladis.

Otro grupo que estuvo presente fue el de la Parroquia San Antonio de Padua del barrio Rocamora de Posadas. “Fue una experiencia muy hermosa, que pudimos compartir en comunidad, volvemos feliz de poder ver al papa. Salimos el domingo, acampamos toda la noche y disfrutamos de una hermosa misa y fue una experiencia maravillosa”, resaltó Adriana Ayala catequista de la comunidad

“El mensaje que dio para la familia fue lo mejor, cuando resaltó los gestos simples como la oración constante, una oración antes de comer o a la noche. La familia es todo y ahí comienza la comunión. Se vivió como una gran familia, nos encontramos con gente de todos lados y eso también fue muy lindo porque compartimos experiencias y nos reconfortamos entre todos”, destacó Ayala.

Mientras algunos ya vuelven a la tierra colorada con el corazón lleno de esperanza otros están en pleno viaje para encontrarse con el papa en Luján. Misiones demuestra una vez más su fe y acompañamiento al Santo Padre.