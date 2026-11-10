Paraguay busca en Argentina bienes vinculados al escándalo de Ueno Bank

La Fiscalía paraguaya inició gestiones internacionales para localizar y recuperar activos de personas y empresas investigadas por el caso, entre ellas el expresidente Santiago Peña. Mientras avanza la causa, continúa el proceso de devolución de depósitos a los clientes de la entidad intervenida.

martes 10 de noviembre de 2026 | 14:27hs.

La investigación por la crisis financiera de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo internacional. La Fiscalía de Paraguay solicitó cooperación a Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear posibles activos relacionados con las personas y empresas bajo investigación, entre ellas el expresidente Santiago Peña, quien permanece bajo prisión preventiva.

El pedido fue impulsado por el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, quien confirmó que existen contactos con autoridades de los tres países para identificar bienes que podrían estar vinculados con las operaciones investigadas.

Según explicó el funcionario, el objetivo es avanzar en la localización de activos, reunir elementos de prueba y gestionar eventuales exhortos o cartas rogatorias que permitan asegurar propiedades y recursos económicos con fines de decomiso.

Desde el Ministerio Público señalaron que Luxemburgo y Argentina ya mantienen canales de comunicación con las autoridades paraguayas, mientras que el Departamento de Justicia estadounidense ofreció su colaboración para avanzar en las pesquisas.

En paralelo, el escenario político paraguayo también atraviesa movimientos vinculados a la crisis. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se comunicó con el presidente Pedro Alliana para felicitarlo por su asunción y ratificar el respaldo de Washington.

Continúa la devolución de depósitos

Mientras la investigación intenta determinar el destino de los fondos, el Banco Central de Paraguay sigue adelante con el esquema de restitución de depósitos tras intervenir Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, debido a problemas de solvencia.

De acuerdo con los datos oficiales, cerca de 1,2 millones de personas ya recuperaron alrededor de 168 millones de dólares desde el inicio del operativo.

Este lunes se incorporaron nuevos grupos de clientes al cronograma de pagos. Entre ellos se encuentran los ahorristas con depósitos superiores a los 20.000 dólares, que comenzaron a recibir anticipos de hasta ese monto, además de usuarios que mantienen obligaciones crediticias con la entidad, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre los depósitos que superan la cobertura del fondo de garantías, cuyo límite de reintegro es de 36.000 dólares por cuenta.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación de los recursos públicos depositados en la entidad, particularmente los correspondientes al Instituto de Previsión Social, organismo encargado de administrar los fondos vinculados al sistema jubilatorio.

Así, mientras Paraguay busca apoyo internacional para identificar y eventualmente recuperar activos, la crisis de Ueno Bank mantiene abiertos dos frentes: el judicial, centrado en determinar responsabilidades y seguir el rastro del dinero, y el financiero, marcado por la incertidumbre de miles de ahorristas y el futuro de los fondos comprometidos.