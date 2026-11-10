La Cámara de Comercio de Oberá destacó las obras proyectadas sobre ruta 14

La entidad valoró la apertura de sobres de la licitación para construir terceras trochas, carriles de adelantamiento y repavimentar el tramo comprendido entre Leandro N. Alem y Campo Viera.

martes 10 de noviembre de 2026 | 13:37hs.

La Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco) expresó su satisfacción por el avance del proceso licitatorio para ejecutar obras sobre la ruta nacional 14, una intervención largamente esperada y reclamada por comerciantes y empresarios de la zona Centro de Misiones.

El proyecto contempla la construcción de terceras trochas, carriles de adelantamiento y la repavimentación del tramo comprendido entre Leandro N. Alem y Campo Viera. Desde la entidad consideraron que estas mejoras resultan fundamentales para incrementar la seguridad vial, agilizar la circulación y fortalecer la infraestructura logística de la región.

A través de un comunicado, la institución destacó que la apertura de sobres de la licitación representa un avance concreto en un reclamo histórico del sector productivo. Se trata de obras que - pese a tratarse de una ruta nacional - fueron encaradas por la Provincia, con fondos del BID.

En ese sentido, desde la Cripco manifestaron su expectativa de que el proceso licitatorio avance de acuerdo con los plazos previstos y que los trabajos puedan concretarse en tiempo y forma, dando respuesta a las demandas de quienes utilizan diariamente la ruta para trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales, industriales y productivas.

A través de un comunicado, la entidad hizo hincapié en la situación de la ruta provincial 103, donde consideran necesarias reparaciones, mejoras en la señalización, iluminación y distintas intervenciones destinadas a reforzar la seguridad vial en varios tramos.

Finalmente, la Cripco reafirmó su compromiso con el sector productivo en las cuestiones vinculadas al desarrollo de Oberá y de toda la región Centro. Desde la institución remarcaron que la infraestructura vial no constituye únicamente una cuestión de circulación, sino una condición indispensable para producir, trabajar, transportar y crecer.